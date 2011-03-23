انتقام خون شهیدان را می گیریم / غرب مسئول کشتار مردم فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حملات هوایی و توپخانه ای شب گذشته ارتش رژیم اشغالگر قدس به نوار غزه، هشت فلسطینی از جمله سه کودک شهید شدند.

سامی ابوزهری سخنگوی جنبش حماس با محکوم کردن جنایت جدید رژیم صهیونیستی، این رژیم و انگلیس و آلمان را که از حمله به غزه حمایت کردند، در این زمینه مسئول دانست.



ابوزهری در یک کنفرانس مطبوعاتی در غزه، از کشورهای عربی و اسلامی و آزادگان جهان خواست برای جلوگیری از تجاوزات بیشتر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه دخالت کنند.



وی بر حق مقاومت برای پاسخگویی به هر جنایت رژیم اشغالگر قدس تاکید کرد.



جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز تاکید کرد : مقاومت فلسطین خود را متعهد می داند از ملت فلسطین دفاع کند.



در بیانیه این جنبش آمده است : مقابله آرام با تجاوزگری به نفع ملت نیست، بلکه ملت را طعمه ای برای اشغالگران و جنایات مستمر آنها قرار می دهد.



از سوی دیگر، طاهر النونو سخنگوی دولت منتخب فلسطین، رژیم صهیونیستی را مسئول ارتکاب جنایات و پیامدهای آن دانست و گفت : اشغالگران از سرگرم بودن جامعه سیاسی و اطلاع رسانی بین المللی به تحولات منطقه ای سوء استفاده می کند.



النونو درباره پیامدهای سوء استفاده اشغالگران از شرایط کنونی منطقه برای ارتکاب جنایات بیشتر در حق ملت فلسطین هشدار داد و خواستار دخالت جامعه جهانی برای مهار این اقدامات تجاوزکارانه شد.