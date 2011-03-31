به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر بخش تحقیق و توسعه مرکز نور در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهارداشت: این سمینار در واقع نخستین گردهمایی ملی کاربردهای متن کاوی در علوم اسلامی و با هدف تبیین جایگاه جهانی پردازش هوشمند متون در سال جدید میباشد.
مجتبی جعفری هرندی افزود: شناسایی فناوریهای پایه در پردازش هوشمند متون، کاربردهای پردازش هوشمند متون، همچنین معرفی دستاوردهای پردازش هوشمند متون در علوم اسلامی و متن کاوی در زبان فارسی از جمله دیگر اهداف برپایی این سمینار یک روزه است.
وی گفت: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در دهه گذشته موفق شد با تبدیل منابع مکتوب علوم اسلامی به دادگان متن دیجیتالی، دسترسی پژوهشگران را به محتوای این متون به نحو شگرفی سریعتر و کارآمدتر سازد.
دبیر این سمینار ادامه داد: در دهه حاضر حجم بسیار بالای این دادگان متنی ایجاب میکند تا برای مدیریت کارآمد محتوای آن از فناوریهای نوین اطلاعات و توانمندیهای پیشرفتهتر علوم رایانه استفاده شود و با این ایده گروه پژوهشی متن کاوی نور در سال همت مضاعف و کار مضاعف تاسیس شده است.
جعفری اظهار داشت: با بهره گیری از فناوریهای نوین داده کاوی و ایجاد سامانه هوشمند پردازش زبان طبیعی ویژه زبانهای عربی و فارسی، استخراج اطلاعات علوم اسلامی از دادگان متن دیجیتالی اسلامی کارآمدتر و تسریع شد.
وی بیان داشت: در همین راستا، مرکز نور برآن شد، با سخنرانی صاحب نظران رایانهای این گروه پژوهشی و ارایه دست آوردهای منحصر به فرد آن، اولین سمینار پردازش هوشمند متون اسلامی را برگزار نماید.
مدیر بخش تحقیق و توسعه مرکز نور با بیان اینکه این سمینار با مشارکت پژوهشکده متن کاوی قرآن کریم برگزار خواهد شد، اضافه کرد: سمینار فناوریهای پردازش هوشمند متون اسلامی در اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۰ در محل مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار میشود.
وی عنوان کرد: علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ثبت نام در این سمینار علاوه بر مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز نور (نورسافت)، با دبیرخانه این سمینار به شماره ۲۱۲۰۴۴۷- ۰۲۵۱ تماس بگیرند.
وی گفت: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در دهه گذشته موفق شد با تبدیل منابع مکتوب علوم اسلامی به دادگان متن دیجیتالی، دسترسی پژوهشگران را به محتوای این متون به نحو شگرفی سریعتر و کارآمدتر سازد.
دبیر این سمینار ادامه داد: در دهه حاضر حجم بسیار بالای این دادگان متنی ایجاب میکند تا برای مدیریت کارآمد محتوای آن از فناوریهای نوین اطلاعات و توانمندیهای پیشرفتهتر علوم رایانه استفاده شود و با این ایده گروه پژوهشی متن کاوی نور در سال همت مضاعف و کار مضاعف تاسیس شده است.
جعفری اظهار داشت: با بهره گیری از فناوریهای نوین داده کاوی و ایجاد سامانه هوشمند پردازش زبان طبیعی ویژه زبانهای عربی و فارسی، استخراج اطلاعات علوم اسلامی از دادگان متن دیجیتالی اسلامی کارآمدتر و تسریع شد.
وی بیان داشت: در همین راستا، مرکز نور برآن شد، با سخنرانی صاحب نظران رایانهای این گروه پژوهشی و ارایه دست آوردهای منحصر به فرد آن، اولین سمینار پردازش هوشمند متون اسلامی را برگزار نماید.
مدیر بخش تحقیق و توسعه مرکز نور با بیان اینکه این سمینار با مشارکت پژوهشکده متن کاوی قرآن کریم برگزار خواهد شد، اضافه کرد: سمینار فناوریهای پردازش هوشمند متون اسلامی در اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۰ در محل مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار میشود.
وی عنوان کرد: علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین ثبت نام در این سمینار علاوه بر مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز نور (نورسافت)، با دبیرخانه این سمینار به شماره ۲۱۲۰۴۴۷- ۰۲۵۱ تماس بگیرند.
همچنین علاقمندان می توانند برای ثبت نام به آدرس زیر مراجعه کنند
http://www.noorsoft.org/modules.php?name=seminardatamining
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