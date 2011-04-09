حسین ماهینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان پیرامون بازی روز یکشنبه ذوب‌آهن مقابل پرسپولیس تهران اظهار داشت:‌ در بازی رفت ذوب‌آهن پس از پیروزی مقابل الهلال و در شرایط دشواری به مصاف پرسپولیس رفت و امتیاز آن بازی ناعادلانه به پرسپولیس رسید اما برای این بازی با استراحت کامل و انگیزه بسیار به میدان می‌رویم تا انتقام نیم فصل نخست را بگیریم.

وی با بیان اینکه قهرمانی مسابقات لیگ حق ذوب‌آهن است، تصریح کرد:‌ از ابتدای فصل برای قهرمانی مقابل ذوب‌آهن به میدان آمدیم و همه بر این باورند که قهرمانی حق ذوب‌آهن است اگرچه پیش از این بازی با تیم‌های سرخابی برای شهرستانیها بسیار مهم بود اما اکنون همه از سپاهان و ذوب‌آهن واهمه دارند و سیر نزولی تیم‌های سرخابی از میزان محبوبیت آنها کاسته است.

مدافع ذوب‌آهن در مورد شرایط خودش در این تیم اصفهانی گفت:‌ ابتدای فصل با افکار ابراهیم‌زاده آشنا نبودم و همین مسئله باعث شد که نتوانم آنگونه که باید به افکار سرمربی تیمم جامه عمل بپوشانم اما پس از آن توانستم خود را با شرایط وفق دهم و رفته‌رفته بر آمادگی خود افزودم.

وی اضافه کرد: در فصل جاری با بدشانسی‌هایی مواجه شدیم و کمبود نفرات و خستگی بازیکنان باعث شد که صدر جدول را از دست بدهیم اما ناامید نیستیم و برای رسیدن به قهرمانی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم.