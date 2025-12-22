آمریکا: روابط دوجانبه در دستور کار مذاکرات مسکو-واشنگتن قرار ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت آمریکا در مسکو در یادداشتی برای روزنامه روسی ایزوستیا اعلام کرد که در حال حاضر، برنامهای برای برگزاری نشست جدید میان روسیه و آمریکا بهمنظور رسیدگی به مسائل مربوط به روابط دوجانبه وجود ندارد.
سفارت آمریکا به روزنامه ایزوستیا گفت: در حال حاضر، هیچ مذاکرهای در چارچوب روابط دوجانبه در دستور کار نیست.
با این حال، دیپلماتهای آمریکایی به ایزوستیا اعلام کردند که واشنگتن، گفتوگوهای دوجانبه را بستری سازنده برای بهبود وضعیت فعالیت نمایندگیهای دیپلماتیک دو کشور میداند.
گفتوگوهایی با هدف عادیسازی شرایط کاری سفارتهای روسیه و آمریکا و بررسی راههای رفع عوامل تنشزا در روابط دو کشور، در تاریخهای ۲۷ فوریه و ۱۰ آوریل در استانبول برگزار شد. ریاست هیئت روسیه در دور نخست و دوم این مشورتها را الکساندر دارچیف سفیر کنونی روسیه در واشنگتن، بر عهده داشت و هیئت آمریکایی را سوناتا کولتر معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و اوراسیا، هدایت میکرد.
روابط دیپلماتیک روسیه و آمریکا در دوره جو بایدن رئیس جمهوری سابق این کشور به شدت آسیب دید و دو طرف، دیپلماتهای طرف مقابل را عنصر نامطلوب اعلام و اخراج کردند.
