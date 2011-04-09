استخدام 280 پرستار و پرسنل طی سال جدید در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد شکاری بعدازظهر شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر در خصوص استخدام پرستار عنوان کرد: در حال حاضر بیش از 14 بیمارستان و هزار و 400 تخت فعال بیمارستانی و 760 پرسنل پرستاری در استان مشغول به فعالیت هستند.

شکاری ادامه داد: سال جدید که با عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده دانشگاه علوم پزشکی در راستای رسیدن به این هدف تمامی تلاش خود را در جهت بهره‌ وری و کاهش هزینه های درمان که خود گامی موثر در جهت رسیدن به این امر مهم است به کار می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یادآور شد: سال گذشته سالی توام با موفقیت و پیروزی برای نظام پرستاری استان بود زیرا تلاشها و نگاه های مسئولان استانی نسبت به این بخش مهم بیشتر شده که البته این موفقیت مدیون تلاش خود پرستاران و پرسنل در این بخش نیز بوده است.

شکاری اظهار کرد: شغل پرستاری یکی از مهمترین شغلهاست که نقش بسیار موثری در درمان بیماران دارد.

وی افزود: اقدامات بسیار مهمی در این حوزه صورت گرفته که از این میان می توان به اجرای موفق آیین نامه بهره‌وری و کاهش ساعت کار پرستاران که با دستور ریاست جمهوری گامی موثر در افزایش توانمندی آنها است اشاره کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ادامه داد: افزایش توانمندی پرستاران از طریق آموزش در این دانشگاه از سال گذشته آغاز شده که همچنان این هدف دنبال و پیگیری می شود و رسیدن به حاکمیت بالینی و استعداد سازی در بیمارستان که باعث رضایتمندی شهروندان شده است.

شکاری در ادامه اظهار داشت: مسائلی مانند ایجاد یک نظام رضایتمندی از اورژانس توسط شهروندان که جزو منشور حمایت از بیماران است اجرای ساماندهی کمیته اخلاق پرستاری، تعرفه گزاری پرستاری که باید به جایگاه مناسب خود برسد و توجه به مسائل معیشتی پرستاران را این دانشگاه به جد پیگیری می‌کند.

وی همچنین در مورد برنامه‌های این دانشگاه در حوزه درمان نیز گفت: توجه به مباحث آموزشی بیماران مزمن که باید هر چه سریعتر اجرا شود، استقرار پرستاران آموزش سلامت و تجویز و مصرف منطقی و صحیح دارو به ویژه آنتی بیوتیکها از برنامه‌های مهم این دانشگاه است.