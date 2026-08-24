وزیر ارتباطات:امکان قانونی پرداخت مطالبات بازنشستگان مخابرات را نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست صمیمی با فعالان و نخبگان اقتصاد دیجیتال استان اصفهان در پردیس فولادشهر، در پاسخ به خبرنگار مهر درباره مطالبات بازنشستگان مخابرات، اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران یک شرکت است و از قانون تجارت تبعیت می‌کند.

وی گفت: ما باور داریم حقوق بازنشستگان باید پرداخت شود اما دولت امکان قانونی پرداخت مستقیم آن را ندارد؛ همان‌طور که در مورد بقیه شرکت‌ها نیز چنین است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم تلاش کرده‌ایم تعامل سازنده‌ای با شرکت مخابرات ایران داشته باشیم و هرجا قانون اجازه می‌دهد کمک و تسهیلگری کنیم تا مشکل همکاران خانواده ارتباطات کمتر شود.

هاشمی افزود: در این دو سال اتفاقات خوبی افتاده و امیدواریم روند رو به جلو ادامه یابد. جزئیات بیشتر را باید از خود شرکت مخابرات پیگیری کرد.

فراخوان رسمی جذب سرمایه‌گذار در قطب داده فولادشهر اصفهان

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به جانمایی مراکز قطب داده در استان‌های البرز، مشهد و اصفهان ( فولادشهر) و همچنین منطقه ویژه اقتصادی اظهار کرد: یکی از موضوعات سفر به اصفهان رونمایی رسمی و فراخوان برای حضور شرکت‌ها در مجموعه قطب داده فولادشهر است.

وی افزود: طرح جامع قطب داده فولادشهر نهایی و مصوب شده و زیرساخت‌های ارتباطی که تکلیف وزارت ارتباطات بوده، آماده شده است. لینک ارتباطی با کیفیت و سرعت مناسب از سه مسیر مستقل تأمین شده و بحث تأمین برق مورد نیاز نیز با حمایت استاندار انجام گرفته است.

هاشمی تأکید کرد: عملاً واگذاری زمین به‌صورت میان‌مدت و بلندمدت در قالب تفاهم‌نامه، تأمین زیرساخت ارتباطی به شاهراه کشور و تأمین پاور فراهم شده است.

وی ابراز کرد: مراکز داده نباید خاموش شوند یا ارتباطشان قطع گردد، زیرا سرویس‌های حیاتی کشور روی این بستر دایر است. بنابراین کاملاً آماده‌ایم میزبان بخش خصوصی توانمند باشیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به مزایای موقعیت فولادشهر شامل نزدیکی به صنایع، مراکز آموزشی و دسترسی‌های مناسب ابراز امیدواری کرد با استقبال شرکت‌ها، اتفاقات مبارکی در این مجموعه رقم بخورد.