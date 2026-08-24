تولید کشور با مجاهدت کارکنان صنعت نفت استمرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان و کارکنان صنعت نفت، بیان کرد: صنعت نفت جزء لاینفک اقتصاد کلان کشور است و به گواه تاریخ، در همه مقاطع و گذرگاههای تاریخی وظیفه ذاتی خود را بهدرستی انجام داده است.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور افزود: با توجه به اینکه در یک جنگ نابرابر و تمامعیار قرار داریم، مجموعه نفت نیز بخشی از پازل جنگ به شمار میرود و همانگونه که دشمن برای تأسیسات نظامی و حتی زیرساختهای غیرنظامی برنامهریزی میکند، صنعت نفت نیز در معرض برنامهریزی و اقدامهای مختلف دشمن قرار داشته است.
تداوم تولید با وجود فشارهای همهجانبه
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بمباران تأسیسات، تحریمهای شدید و نامتعارف و محدودیتهای ایجادشده در حوزه صادرات نفت، تصریح کرد: دشمن برای صنعت نفت برنامههای مفصلی طراحی کرده بود، اما فرزندان ملت ایران در این صنعت با تکیه بر دانش، تجربه و روحیه جهادی، علمی و عملیاتی، مأموریتهای خود را بهصورت درخشان و سرافرازانه انجام دادهاند.
بورد ادامه داد: براساس دانش و متون مهندسی که طی سالها در صنعت نفت کشور شکل گرفته و تجربهای که در اختیار متخصصان این صنعت است، اقدامهای لازم برای استمرار تولید انجام شده است و خوشبختانه تولید نفت کشور هم حفظ شده و هم در مقایسه با بسیاری از کشورهای همسایه، در وضع مطلوبی قرار دارد.
وی افزود: در شرایطی که در برخی کشورهای منطقه و در جریان جنگ، تولید نفت با اختلال جدی روبهرو شد، صنعت نفت ایران با درایت، مدیریت و برنامهریزی کارکنان خود توانست تولید را استمرار دهد و مأموریتهای محوله را به نحو مطلوب به انجام برساند.
مدیریت فنی مخازن و تأسیسات در شرایط خاص
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برخی مباحث مطرحشده درباره آثار محدودیتهای صادراتی و دریایی بر مخازن و خطوط انتقال نفت، گفت: اگر در مقاطعی میزان تولید افزایش یا کاهش یافته است، این موضوع براساس برنامههای عملیاتی و ملاحظات فنی صنعت نفت انجام شده است.
بورد تأکید کرد: طرح این ادعا که در صورت ایجاد محدودیت در صادرات، مخازن و خطوط نفت آسیب جدی میبینند یا تجهیزات از بین میروند، از نظر فنی و عملیاتی قابل اتکا نیست؛ زیرا صنعت نفت ایران از تجربهای بیش از یک قرن برخوردار است و متخصصان این صنعت در طول سالها با شرایط مختلف تولید، ذخیرهسازی، انتقال و مدیریت تأسیسات روبهرو بودهاند.
وی گفت: این مسائل از نظر فنی و عملیاتی کاملاً قابل مدیریت است و صنعت نفت براساس تجربه، دانش تخصصی و رویههای مهندسی، شرایط را مدیریت میکند.
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