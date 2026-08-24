کرامتی: ۱۷ معدن غیرفعال در خراسان شمالی احیا شد

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل صمت مهدی کرامتی عنوان کرد: از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۱۱ مورد پروانه بهره‌برداری صادره معادن به ثبت رسیده است که شامل ۶ مورد در سال ۱۴۰۳ و ۵ مورد در سال ۱۴۰۴ می‌شود.

به گفته کرامتی سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده نیز ۲۴۷ هزار و ۸۲۰ میلیون ریال اعلام شده که با ایجاد ۱۱۸ فرصت شغلی همراه بوده است.

وی افزود: در بخش اکتشافات معدنی، از سال ۱۴۰۴ تاکنون ۲۸ فقره پروانه اکتشاف صادر شده و ۴ فقره گواهی کشف نیز به ثبت رسیده است. همچنین ۱۱ مورد پروانه تمدیدی از هفته دولت چهاردهم تاکنون صادر و ۲ مورد افزایش ماده معدنی یا ماده معدنی دوم انجام شده است.

وی تاکید کرد: یکی از اقدامات شاخص حوزه معدن استان، احیای معادن غیرفعال بوده است. بر اساس این گزارش، در مجموع ۱۷ مورد معدن غیرفعال احیا شده که شامل ۴ مورد در سال ۱۴۰۳، ۶ مورد در سال ۱۴۰۴ و ۷ مورد در سال ۱۴۰۵ است.

مدیرکل صمت خراسان شمالی ادامه داد: در حوزه مزایده‌های معدنی نیز در مزایده سال ۱۴۰۴، ۱۵ برنده و در مزایده سال ۱۴۰۵، ۴ برنده تعیین شده است.

کرامتی از دیگر اقدامات مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های معدنی استان، به جانمایی شهرک تخصصی صنایع معدنی به وسعت ۵۰۰ هکتار در شهرستان اسفراین اشاره کرد و افزود: این اقدام می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های تخصصی معدنی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش این بخش را فراهم کند.