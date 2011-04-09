اجرای طرح داناب در 700 مدرسه گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرعامل آب منطقه ای گلستان عصر شنبه در مراسم افتتاح این طرح در مدرسه راهنمایی مائده گرگان افزود: طرح ملی دانش آموزی نجات آب کشاورزی (داناب) در میان بیش از 75 هزار دانش آموز مقطع راهنمایی در بیش از 700 مدرسه و توسط 750 معلم اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح که با همکاری شرکت آب منطقه ای در گلستان و اداره کل آموزش و پرورش برگزار می شود، تمام دانش آموزان و معلمان سه پایه تحصیلی راهنمایی استان و خانواده های آنان با مسائل و معضلات فراروی بخش آب استان آشنا می شوند.

حیدریان گفت: در این طرح که با همزمان با گلستان در پنج استان دیگر به عنوان پایلوت در حال اجراست، گلستان به عنوان استان پیشرو در اجرای این طرح انتخاب شده است.

وی افزود: کلاس های آموزشی وی‍ژه دانش آموزان، جلسات وی‍‍‍‍ژه معلمین اولیاء مربیان وتوزیع اقلام آموزشی بین دانش آموزان، مسابقه بزرگ نجات آب و طرح ناجی آب ( انتخاب دانش آموزان علاقمند در هر پایه برای آموزش بیشتر و مسئولیت پذیری در زمینه برخورد با تخلفات آبی) از جمله برنامه های پیش بینی شده در این طرح است.