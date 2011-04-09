تیم "ام آر ال" قزوین در لیگ رباتهای خانگی قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی ششمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2011، در لیگ ربات خانگی؛ تیم MRL از دانشگاه آزاد اسلاامی قزوین مقام نخست را به دست آورد و تیم BORG (بورخ) از دانشگاه گرونینگن هلند به مقام دوم رسید.

در لیگ ربات انسان نما Fumanoif از دانشگاه برلین آلمان، تیم parand از دانشگاه آزاد پرند و تیم pnuzrobot از دانشگاه پیام نور زنجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در لیگ شبیه ساز عامل امداد؛ تیم brave circles از دانشگاه شیخ بهایی اصفهان مقام اول، تیم SEURedsun از دانشگاه soth east چین مقام دوم و تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مقام سوم را بدست آوردند.

بنابر این گزارش در لیگ ربات امدادگر مجازی تیم MRL از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، تیم SBCE-SAVIOUR از دانشگاه شهید بهشتی تهران و تیم AOJRF تیم مشترک دانشگاه آمستردام هلند و آکسفورد انگلستان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

در لیگ نمایش ربات دانش آموزی؛ تیم خرد از مدرسه خرد رتبه نخست، تیم SIMORGH از مدرسه روشنگر رتبه دوم و تیم ROBOFISH از پژوهشکده کرمان رتبه سوم این دوره از رقابت ها را بدست آوردند.

در لیگ ربات امدادگر دانش آموزی پیشرفته؛ تیم دبیرستان علامه حلی، رتبه نخست، تیم parmida –R2 از بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق (ع) رتبه دوم و تیم POOYESH از دبیرستان امام صادق رتبه سوم را کسب کرد.

همچنین در لیگ ربات امدادگر دانش آموزی ابتدایی؛ تیم مدرسه راهنمایی ابوعلی سینا، SPARK از پژوهش سرای علی ابن ابیطالب (ع) و تیم SRL از مدرسه راهنمایی سما مشهد به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در لیگ ربات فوتبال دانش آموزی پیشرفته الف(سنگین وزن)؛ تیم دبیرستان دخترانه فرزانگان تهران مقام نخست، تیم پایدار از دبیرستان علامه حلی یک و تیم سورنا از دبیرستان علامه حلی شماره یک، مقام دوم و سوم را از آن خود کردند.

در لیگ ربات فوتبال دانش آموزی پیشرفته (سبک وزن)؛ FAST & SMART از پژوهش سرای دانش آموزی حاج امرالله خبازی از فریدون کنار تنها مقام آور این لیگ بود.

در لیگ ربات فوتبالیست اندازه متوسط از بین سه تیم شرکت کننده در این لیگ MRL از دانشگاه آزاد قزوین مقام اول را بدست آورد.

در لیگ فوتبال دانش آموزی پیشرفته ب تیم A.B.P.A از دبیرستان علامه حلی 1، تیم SAEB از پژوهش سرای صائب اصفهان و تیم دبیرستان دخترانه فرزانگان تهران رتبه های اول تا سوم این دوره از رقابت ها را کسب کردند.

در لیگ ربات های زیردریایی که با رقابت 11 تیم برگزار شد، برنده اول و دوم نداشت و تیم های کاسپین و R.T.S از دانشگاه صنعتی شاهرود مقام سوم را بدست آوردند.

همچنین در این لیگ، امتیاز فنی طراحی برای بهترین طراحی را تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بدست آورد.

در لیگ ربات های پرنده، تیم MRL از دانشگاه آزاد قزوین به مقام نخست، تیم RRL و چکاوک از دانشگاه علم و صنعت مقام دوم و تیم Persian Eagle از دانشگاه شهید بهشتی مقام سوم دست یافتند.

در لیگ شبیه ساز دو بعدی فوتبال نیز تیم های دبیرستان علامه حلی و دانشگاه گیلان و دانشگاه علم و صنعت ایران به ترتیب رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.