به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت دو بعد از ظهر به وقت دوبی، نمایشگاه سه روزه کریستی با معرفی 120 اثر حاضر در دهمین دوره این حراج در هتل جمیرا امارات تاورز آغاز به کار می‌کند.

این نمایشگاه یکشنبه و دوشنبه 28 و 29 فروردین ساعت 2 بعداز ظهر تا 10شب و سه شنبه 30 فروردین 10 صبح تا 5/1 بعداز ظهر دایر خواهد بود تا علاقمندان به خرید آثار هنری همه آثار را از نزدیک تماشا کنند و سپس ساعت 7 عصر سه شنبه، دهمین حراج کریستی در سالن گودفین همین هتل برپا می‌شود.

در میان 120 اثر حاضر در این حراجی، هنرمندان ایران با ارایه 43 اثر بیشترین میزان حضور را دارند. این در حالی است که هنرمندان سوریه با ارایه 17 اثر دررتبه دوم قرار دارند علاوه بر این هنرمندانی از کشورهای ترکیه، مصر، لبنان، فلسطین، عربستان صعودی، اردن، الجزایر و... در این بازار هنری به رقابت می‌پردازند.

در میان هنرمندان ایرانی حاضر در این حراجی مثل همیشه نخبگان و پیشکسوتان ایرانی نظیر پرویز تناولی ، سید محمد احصایی، عباس کیارستمی، آیدین آغداشلو، نصر الله افجه‌ای ، فرهاد مشیری، حسین زنده رودی و... حضور دارند اما دو چهره شاخص رکورد ساز حراج‌های اخیر کریستی یعنی سهراب سپهری و افشین پیرهاشمی از غایبین شاخص دهمین دوره به حساب می‌آیند.

مجموعه‌داران آثار سهراب سپهری که همواره آثارش در حراج‌های بین المللی به ارقامی بالا به فروش می‌رسد، ترجیح دادند هیچ اثری از وی به این دوره نفرستند و جالب اینجاست که از افشین پیرهاشمی، نقاش 36 ساله ایرانی که در دوره گذشته کریستی با رکورد 518 هزار دلار و کسب رتبه 104 در میان 500 هنرمند پر فروش دنیا نگاه‌ها را به خود خیره کرد نیز اثری در این حراج به معرض فروش نگذاشته است.

همچنین یکی از نکات دیگر، عدم حضور اثری از محمود سعید فارسی، هنرمند فقید مصری است که در نهمین دوره حراج کریستی رکورد 5/2 میلیون دلاری بر جای گذاشت.

بر اساس اعلام سایت کریستی، رکورد گران‌ترین اثر این دوره از حراج کریستی به تابلو نقاشی "ماهیگیر" هنرمند فقید مصری عبدالهادی ال غازر اختصاص دارد که قیمت پایه آن (250 تا 350 هزار دلار) برآورد شده است. این در حالی است که رکوردهای دوم تا پنجم این نمایشگاه به آثار هنرمندان ایرانی این حراج اختصاص دارد.

حسین زنده رودی با نقاشی خط "چهلستون" با قیمت پایه (200 تا 300 هزار دلار) و فرهاد مشیری با اثری از مجموعه "رویای شیرین" با همین قیمت دومین رکورد این نمایشگاه را به خود اختصاص داده‌اند. رکورد سوم قیمت آثار این نمایشگاه نیز به محمد احصایی با نقاشی خط دو لته‌ای "عشق" اختصاص دارد که قیمت پایه آن (180 تا 240 هزار دلار) است.

رکورد چهارم و پنجم این نمایشگاه به آثار پرویز تناولی و نصرالله افجه‌ای اختصاص دارد. حسین زنده رودی در این حراج با اثر دیگری به عنوان "خون" و قیمت پایه (40 تا 60 هزار دلار) حضور دارد.

فرهاد مشیری در این دوره حراج کریستی بیشترین اثر را در میان هنرمندان حاضر در این دوره از حراج دارد. نقاشی خط " 8N619VT " را با قیمت پایه (180 تا 240 هزار دلار)، "کوزه قرمز" با قیمت (80 تا 120 هزار دلار) و اثر "کوزه" با قیمت ( 60 تا 80 هزار دلار) از فرهاد مشیری در این حراج عرضه خواهد شد.

از محمد احصایی نیز علاوه بر اثر "عشق" نقاشی خط سه لته‌ای از مجموعه "الله" این هنرمند با قیمت پایه (120 تا 180 هزار دلار) چکش خواهد خورد.

از پرویز تناولی نیز سه اثر در این حراج آوریل کریستی چکش می‌خورد. مجسمه "دیوار و پرنده‌ها" با قیمت پایه (120 تا 180 هزار دلار)، مجسمه‌ای از مجموعه "هیچ" با قیمت (50 تا 70 هزار دلار) و مجسمه "پس از پرنده" با قیمت پایه ( 18 تا 25 هزار دلار) آثار از تناولی هستند که در این حراج عرضه می‌شود.

نصرالله افجه‌ای نیز با دو اثر نقاشی خط "موج" و "گوی" با قیمت‌های پایه (100 تا 150 هزار دلار) و (100 تا 120 هزار دلار) در این دوره از حراج حضور دارد.

اما از هنرمندان صاحب نام این دوره از حراج کریستی نیز می‌توان به آثار هنرمندانی همچون آیدین آغداشلو، عباس کیارستمی و بهمن جلالی اشاره کرد. اثری از مجموعه "خاطرات انهدام" آغداشلو در این دوره حراج کریستی با قیمت پایه (50 تا 70 هزار دلار) چکش خواهد خورد.

عکسی از عباس کیارستمی با عنوان "سفید برفی" نیز با قیمت (50 تا 70 هزار دلار) عرضه می‌شود. دو عکس از بهمن جلالی از مجموعه "زنان قاجار" و " پهلوانان" این هنرمند نیز با قیمت پایه ( 8 تا 12 هزار دلار) در معرض حراج قرار خواهد گرفت.

آثار رضا مافی با دو اثر " منظومه از حافظ" و "جهان در 1972" با قیمت پایه (70 تا 90 هزار دلار) و (60 تا 80 هزار دلار)، کوروش شیشه گران با اثر "بدون عنوان" با قیمت (40 تا 60 هزار دلار)، سالار احمدیان با اثر "بدون عنوان" و قیمت پایه ( 15 تا 20 هزار دلار)، رضا درخشانی با اثری از مجموعه "آینه تاریخ" با قیمت (60 تا 80 هزار دلار)، مسعود عربشاهی با اثر "بدون عنوان" و قیمت پایه (40 تا 60 هزار دلار)، سیراک ملکونیان با اثر "بدون عنوان (12 تا 18 هزار دلار) در این حراج عرضه می‌شود.

رامین حائری زاده با اثر "سرباز بوفالو" با قیمت ( 18 تا 22 هزار دلار، افسون با اثر بدون عنوان" با قیمت پایه (15 تا 20 هزار دلار)، صادق تیر افکن با اثر " جمعیت کثیر" با قیمت (10 تا 15 هزار دلار)، علیرضا فانی با اثر "توهم در تهران" با قیمت پایه (8 تا 12 هزار دلار)، گلناز فتحی با اثر "بدون عنوان" و قیمت (150 تا 20 هزار دلار)، سارا رهبر با اثر "پرچم شماره 15" به قیمت ( 20 تا 25 هزار دلار)، بابک روشنی نژاد با اثر "نه، تاریخ توسط برنده‌ها نوشته نشده است" با قیمت ( 12 تا 16 هزار دلار آثاری از دیگر هنرمندان ایرانی ارائه شده در این حراج است.

آثار عادل یونسی با اثر "بدون عنوان" و قیمت (5 تا 7 هزار دلار)، بیتا وکیلی با اثر "بدون عنوان" و قیمت پایه (12 تا 16 هزار دلار)، ناصر اویسی با اثر "اسب‌ها" به قیمت (25 تا 35 هزار دلار)، نسترن صفایی با اثرحجمی "بدون عنوان" و قیمت پایه (2 تا 3 هزار دلار)، کامبیز صبری با مجسمه‌ای از مجموعه "x" با قیمت پایه (8 تا 12 هزار دلار)، نصرت مسلمیان با "پرتره" و قیمت پایه (30 تا 40 هزار دلار)، طاهره صمدی تاری با اثر "در شهر کسی نیست" با قیمت پایه (4 تا 6 هزار دلار)، داریوش قره زاده با اثر "ونوس ایرانی" با قیمت پایه (12 تا 18 هزار دلار)، فرساد لباف با اثر "سلف پرتره" با قیمت پایه (18 تا 24 هزار دلار)، مهرداد محب علی با اثر" سندروم کیک زرد" با قیمت (12 تا 18 هزار دلار)، مهدی فرهادیان با اثر "پرنده‌ها" با قیمت پایه (12 تا 18 هزار دلار) و شانتیا ذاکر عاملی با اثر "بدون عنوان" با قیمت پایه ( 5 تا 7 هزار دلار) دیگر آثار ایرانی حراج آوریل کریستی است.