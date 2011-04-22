حسین مدرس خیابانی در گفتگو با مهر گفت: توسعه زیرساختهای تجاری دو هدف اصلی را دنبال می کند که در صدر آن، موضوع یکپارچهسازی آنها است؛ به این معنا که حلقههای اصلی تولید به حلقههای اصلی تجارت وصل شود.
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی افزود: به نظر میرسد که توسعه زیرساختهای تجاری سه مشخصه حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده، کاهش هزینه مبادله و اشتغالزایی را دنبال میکند؛ در واقع زیرساختهای تجاری یک خط ممتد است و نباید منقطع شود.
وی تصریح کرد: نباید شرایطی فراهم شود که تولید یکجا بایستد و سازوکارهای تجارت بر روی آن سوار شود. در واقع وقتی نام از زیرساختهای تجاری به میان آورده میشود؛ چراکه این زیرساختها یک اتوبان یکسره از تولید تا تجارت است.
به گفته مدرسخیابانی، دومین هدف توسعه زیرساختهای تجاری، مدیریت زمان است؛ چراکه معطل ماندن فعالیتهای تولیدی و تجاری، خود نوعی دادن هزینه است؛ یعنی اگر انبارها، سردخانهها، سیستم بانکی، گمرکی، بیمهای و حمل و نقل یاریرسان نباشند، آنگاه هزینه مبادله بالا میرود، یعنی امور زمانبر میشود و زمان در دنیای امروز، خود هزینه است.
وی اظهار داشت: در این راستا، وزارت بازرگانی اولین گام یکپارچهسازی و توسعه زیرساختهای تجاری را از کانون تولید و حتی ماقبل تولید آغاز کرده است؛ به این معنا که اولین پیشقراول طرح توسعه زیرساختهای تجاری با هدف یکپارچه سازی در حوزه تولید تخممرغ، تدارک دیده شده است.
راهاندازی مرکز بارانداز تخممرغ
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: در این راستا یک توافقنامه چندجانبه میان معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه سراسری تخممرغ میهن و شرکت بازرگانی دولتی به امضا رسیده است که شاهبیت آن فراهمسازی زیرساختهای تجاری مورد نیاز صنعت و تجارت این کالا است که هم از صنعت تخممرغ و هم از مصرفکننده حمایت شود.
وی اظهار داشت: این امر باعث میشود که تولید تخممرغ پایدار، بدون نوسان و در سقف ظرفیتهای موجود تولید انجام شود؛ به این معنا که دیگر مصرفکننده هزینههای سرباری که تولید داشته است را پرداخت نمیکند و هزینه مبادله کاهش مییابد.
مدرسخیابانی گفت: قرار بر این است که بارانداز و مرکز عمده عرضه تخممرغ در تهران ایجاد شود، در واقع این مرکز مشابه میدان بهمن که نوعی بارانداز مرغ به شمار میرود، فضایی در شرق تهران است که قرار است همین نوع کاربری را در موضوع تخممرغ داشته باشد.
وی ادامه داد: محوریت تشکیل این بارانداز با اتحادیه سراسری تخممرغ میهن است و این اتحادیه، غالب تولیدکنندگان مرغ تخمگذار را تحت پوشش دارد؛ این اتحادیه به این دلیل انتخاب شده است که اقتدار و ضریب پوشش و نیز ابزار اجرا داشته باشد.
این مقام مسئول در معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: باراندازها در 5 نقطه شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز ایجاد میشود که امیدواریم فرآیند تسهیلات بانکی نیز سریعتر طی شود.
ایجاد 50 فروشگاه زنجیرهای تخممرغ
مدرسخیابانی از تشکیل فروشگاههای زنجیرهای تخممرغ با همکاری اتحادیه میهن خبرداد و گفت: در این فروشگاههای زنجیرهای، تمامی تخممرغ تولیدی اعضای اتحادیه با بستهبندی مشخص، نام و نشان تجاری معین، عندالزوم قیمت متناسب و با بهترین کیفیت در سراسر کشور عرضه خواهد شد.
وی اظهار داشت: در فاز اول، برنامه این است که حداقل 50 فروشگاه زنجیرهای برای خردهفروشی تخممرغ حداقل در تهران راهاندازی شود. همچنین در مراکز استانها نیز برنامه بر این است که به تدریج تا پایان سال 90 با اولویت در استانهایی که زیرساختها و امکانات لازم در آنها موجود است، این فروشگاهها راهاندازی شود.
قائممقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: در جلسه قبل کارگروه کنترل بازار، مصوب شد که وزارت بازرگانی هم از طریق سیستم بانکی و هم از منابع داخلی خود، بخشی از منابع مالی زیرساختهای تجاری را تدارک کند. در این راستا شرکت پشتیبانی امور دام موظف شده است که انبارها، سردخانهها، کشتارگاهها، محوطهها و فضاهایی که برای این کار نیاز است را در اختیار گذارد تا زیرساختهای تجاری برای تخممرغ فراهم شود.
تشکیل ناوگان تخصصی حمل تخممرغ
وی گفت: وزارت بازرگانی در نظر دارد تا ناوگان حمل و نقل تخصصی تخممرغ را نیز راهاندازی کند، چراکه فقدان این ناوگان تخصصی باعث شده که هزینه حمل زیاد شود و قیمت به دلیل پراکندگی حمل بالا رود، اما اگر یکپارچهسازی صورت گیرد، هزینه حمل و نقل کاهش مییابد.
تشکیل پایانههای صادراتی تخممرغ
مدرسخیابانی به ایجاد پایانههای صادراتی تخممرغ با هماهنگی اتحادیه سراسری تخممرغ میهن اشاره کرد و گفت: قرار بر این است که پایانه صادراتی این کالا در قطب تولید تخممرغ که نزدیک به شهرستان قزوین و حومه تهران است، ایجاد شود و بتوان زیرساختهای لازم برای صادرات مازاد تخممرغ فراهم شود.
وی از انعقاد توافقنامهای در روزهای آتی با شبکه بانکی خبرداد تا با پشتیبانی سیستم بانکی، وزارت بازرگانی بتواند زیرساختهای تجاری مورد نیاز کشور را در زمینههای مختلف فراهم آورد. بر این اساس، همانطور که در سال 89 با تسهیلات ویژه که در اختیار وزارت بازرگانی قرار داشت، حوزه ذخیرهسازی حمایت شد و این امر موجبات آرامش بازار را فراهم کرد تا هدفمندی به نحو احسن در حوزه بازار انجام شود، همان تسهیلات شبکه بانکی در سال 90 به کمک توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی، تاسیسات و نگهداری بیاید.
به اعتقاد مدرسخیابانی، زیرساختهای تجاری محدود به فراهم اوردن زیرساختهای مورد نیاز ذخیرهسازی نمیشود.
خرید تضمینی مازاد تخممرغ
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: توافقنامه سه جانبهای نیز میان وزارتخانه بازرگانی و جهاد کشاورزی و نیز اتحادیه سراسری مرغ تخمگذار میهن به امضا خواهد رسید، مشابه کاری که سال گذشته در مورد مرغ انجام شد، به این معنا که به تولیدکنندگان تخممرغ این اطمینان داده شود که در سقف ظرفیت، تولید کنند و مازاد آن از سوی وزارت بازرگانی به صورت تضمینی خریداری شود.
وی تاکید کرد: باید تلاش شود که در دورههای مازاد تولید و مصرف، صادرات تخممرغ صورت گیرد و دورههای کمبود نیز با فراهمسازی زیرساختهای تامین، مدیریت شود؛ به این معنا که سعی شود که ذخیرهسازی تخممرغ به حداقل برسد؛ چراکه این کالا ویژگیهای خاصی دارد.
مدرسخیابانی گفت: برنامه اعلام شده از سوی تولیدکنندگان، وجود 900 هزار تن ظرفیت نصب شده تولید و نیز تولید بالغ بر 700 هزار تن است که ظرفیت قابل اتکایی به شمار میرود و اگر به نحو احسن پشتیبانی شود، میتوان نه تنها بازار داخلی را تامین کرد، بلکه مازاد را صادر کرد.
وی تصریح کرد: یکی از خواستههای تولیدکنندگان این است که نهادهها با نرخ مناسب برای آنها تامین شود که در این راستا امید میرود با همکاری سازمان تعاون روستایی بتوان این کار را ساماندهی کرد.
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: طبیعی است که وزارت بازرگانی تلاش میکند که قابلیت انطباق بخش تولید را با مکانیزمهای جدید بازار بوجود آورد.
جهت قطبنمای تولید باید صادرات را نشان دهد
وی افزود: قطبنمای تولید کشور باید جهت صادرات را نشان دهد. به این معنا که اگر تولیدکنندگان بخواهند با محدودکردن حضور خود به بازارهای داخلی، به فکر استفاده از نوسانات مقطعی و زودگذر قیمتی برای جبران هزینهها باشند، فرصت و راه و رسم حضور در بازارهای رقابتی دنیا را از دست میدهند.
به اعتقاد مدرسخیابانی، حجم تولیدات کشور به اندازهای بزرگ شده است که بازار داخلی، یارای پاسخ به آن را ندارد و باید صادرات در دستور کار قرار گرفته و نگاه برونمرزی حاکم شود. متاسفانه بعضا مشاهده میشود که برخی تولیدکنندگان به دنبال فرصت هستند که نوسان در تامین و تقاضا در بازار صورت گیرد، تا آنها بتوانند برخی از هزینهها را جبران کنند.
وی ادامه داد: این درحالی است که باید توجه داشت که اگر تولیدکنندگان بخواهند روی پای خود بایستند باید نگاه برونمرزی داشته باشند و البته دولت نیز باید حمایت کند. زیرساخت تجاری نیز با هدف حمایت از تولید و صادرات در حال شکلگیری است و به طور قطع، فلش رو به داخل ندارد و حمایت از صادرات و فعالیتهای برونمرزی را دنبال میکند.
به اعتقاد مدرسخیابانی، به نظر میرسد حیف است که منابع عظیم طبیعی، مزیتهای نسبی تولید، اقلیم چهارفصل، منابع معدنی و ظرفیتهای تولیدی نصب شده کشور تنها تمرکز بر روی بازار داخلی داشته باشد، چراکه فرصت از دست میرود و رقبا میدان را میربایند، آنگاه به دست آوردن بازارهای هدف از دست رفته، کار بسیار سختی است.
وی تاکید کرد: اگر تولیدکنندگان با نگاه بازار داخلی، منتظر نوسانات قیمتی باشند موفق نخواهند بود، ضمن اینکه با افزایش ظرفیتهای تولید، تولیدکنندگان نباید با محدود کردن حیطه حضور خود در بازار داخلی، سهم همدیگر را کم کنند.
مدرسخیابانی گفت: اگر نگاه به آن طرف مرزها نباشد، باید دائم منتظر این موضوع باشیم که سهم ظرفیتهای تولیدی به سمت ظرفیتهای خالی بیشتر، پیش رود و هزینههای سربار بیشتر و تولید غیراقتصادی شود؛ این امر به نفع مصرفکننده نیست؛ این در حالی است که صادرات کالا به موازات اینکه به نفع تولید است، به نفع مصرف نیز هست.
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