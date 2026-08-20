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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

کاهش دمای هوا در قزوین با شمالی شدن جریانات جوی

کاهش دمای هوا در قزوین با شمالی شدن جریانات جوی

قزوین- کارشناس هواشناسی قزوین گفت: آسمان استان تا اوایل هفته آینده عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود و با تغییر جهت جریانات جوی، دمای هوا طی امروز و فردا کاهش می‌یابد.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، شرایط جوی استان تا اوایل هفته آینده پایدار خواهد بود و پدیده قابل توجهی در سطح منطقه پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: از امروز و فردا با تغییر سمت جریانات، بادهای شمالی جایگزین جریان‌های جنوبی می‌شوند که پیامد آن کاهش دمای هوا در استان خواهد بود.

کارشناس هواشناسی قزوین ادامه داد: وزش باد در امتداد کانال بادی استان، به‌ویژه در محدوده شهرهای کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا، محسوس‌تر خواهد بود.

بهروزی خاطرنشان کرد: با تقویت جریانات شمالی، برای فردا در ارتفاعات شمالی استان قزوین نیز شکل‌گیری پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6922339

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