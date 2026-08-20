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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

امام جمعه بندرترکمن: مدیران جهادی پای کار مردم باشند

امام جمعه بندرترکمن: مدیران جهادی پای کار مردم باشند

بندر ترکمن- امام جمعه بندرترکمن با تأکید بر ضرورت گره‌گشایی از مشکلات مردم گفت: ظرفیت خدمت در نظام اسلامی گسترده است و باید با مدیریت جهادی به فرصت‌های واقعی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شیخی، ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح مرکز تجاری جدید بازارچه بندرترکمن با اشاره به روایتی از امام موسی کاظم(ع) اظهار کرد: قبولی اعمال انسان به چگونگی برآوردن نیازهای مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان بستگی دارد و هر فردی باید تا جایی که توان دارد برای رفع حوائج مردم تلاش کند.

وی افزود: بر اساس فرمایش امام کاظم(ع)، انسان باید در حد توان خود برای حل مشکلات و برآوردن نیازهای مردم اقدام کند؛ چراکه خدمت به مردم و گره‌گشایی از کار آنان، جایگاه ویژه‌ای در پیشگاه الهی دارد.

امام جمعه اهل تشیع بندرترکمن همچنین با گرامیداشت مناسبت‌های مذهبی و هفته وحدت، میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) را تبریک گفت و در آستانه سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، این ایام را گرامی داشت.

شیخی در ادامه از اقدامات دستگاه قضایی برای بازگرداندن اموال بیت‌المال به مردم و شهرداری قدردانی کرد و گفت: این اقدام با دستور رئیس دستگاه قضایی و پیگیری مسئولان قضایی و مجموعه شهرستان انجام شده و باید از همه افرادی که در تحقق این کار بزرگ نقش داشتند، تقدیر کرد.

وی همچنین از سرمایه‌گذاران و خیران بخش خصوصی که در اجرای پروژه‌های عمرانی و عام‌المنفعه مشارکت دارند، تقدیر کرد و افزود: اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند منشأ خیر و برکت برای شهرستان باشد و الگویی برای سایر شهرها و استان‌ها قرار گیرد.

امام جمعه اهل تشیع بندرترکمن با اشاره به نقش مدیریت جهادی در پیشرفت و توسعه کشور گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی، بستر کار، فعالیت و خدمت به مردم به‌صورت گسترده فراهم است، اما باید مدیرانی جهادی و انقلابی پای کار باشند تا ظرفیت‌های بالقوه را به فرصت‌های بالفعل و خدمت ملموس برای مردم تبدیل کنند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش حضور مدیران جهادی در عرصه خدمت‌رسانی موجب می‌شود مردم آثار و برکات مدیریت اسلامی را بیشتر لمس کرده و امید و اعتماد آنان به نظام افزایش یابد.

شیخی همچنین انتصاب رئیس جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را تبریک گفت و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق کرد.

وی از مسئولان، شهردار و همه افرادی که برای اجرای پروژه‌های شهرستان تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: خدمت صادقانه و تلاش برای رفع مشکلات مردم، اقدامی ارزشمند و ماندگار است که باید با جدیت ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6922335

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