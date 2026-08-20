استاندار قزوین: عکاسان روایتگران تصویری تاریخ و هویت استان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر پنجشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی عکاس و تجلیل از عکاسان خبری استان قزوین که در سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار شد، اظهار کرد: با وجود گسترش فناوریهای ارتباطی و سرعت بالای گردش اطلاعات در دنیای امروز، تصویر همچنان یکی از مؤثرترین ابزارها برای ثبت و انتقال واقعیتهاست.
وی افزود: در زندگی انسان، بازگشت به خاطرات گذشته همواره جذابیت خاصی دارد و همانطور که ورق زدن یک کتاب قدیمی یا مرور نوشتهها و خاطرات گذشته حس متفاوتی ایجاد میکند، تصاویر نیز میتوانند انسان را به دورههای مختلف زندگی و تاریخ بازگردانند.
استاندار قزوین ادامه داد: بسیاری از تصاویری که امروز در آلبومهای خانوادگی یا تلفنهای همراه نگهداری میشوند، شاید در نگاه نخست تنها یک خاطره شخصی باشند، اما در گذر زمان میتوانند برای نسلهای آینده به اسنادی ارزشمند از سبک زندگی، شرایط اجتماعی و واقعیتهای یک دوره تبدیل شوند.
عکس؛ روایتی ماندگار از تاریخ
نوذری با اشاره به نقش عکاسی در ثبت تحولات تاریخی بیان کرد: یک تصویر میتواند زوایایی از یک رویداد را ثبت کند که شاید در روایتهای مکتوب کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد و به همین دلیل، عکس در بسیاری از مقاطع تاریخی به عنوان سندی قابل توجه مورد استفاده قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: تصاویری که از دورههای مختلف تاریخ ایران به جا مانده، از جمله عکسهای مربوط به حضور نیروهای خارجی در ایران در سال ۱۳۲۰، امروز تنها یک تصویر قدیمی نیستند، بلکه بخشی از روایت تاریخی کشور را در خود جای دادهاند و میتوانند برای شناخت آن دوران مورد استفاده قرار گیرند.
استاندار قزوین با بیان اینکه فعالیت عکاسان خبری نیازمند دقت، تخصص و نگاه حرفهای است، گفت: عکاس خبری در یک لحظه مشخص باید بتواند مهمترین بخش یک رویداد را تشخیص دهد و آن را به شکلی ثبت کند که تصویر بتواند پیام و واقعیت آن اتفاق را به مخاطب منتقل کند.
نوذری افزود: ارزش یک عکس خبری تنها به زیبایی آن محدود نمیشود، بلکه زمان، مکان، موضوع و روایتی که در پس آن قرار دارد، اهمیت تصویر را مشخص میکند و ممکن است یک عکس در سالهای آینده به سندی مهم برای شناخت یک دوره تبدیل شود.
ضرورت ثبت تصویری مفاخر قزوین
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی قزوین اظهار کرد: این استان در دورههای مختلف میزبان شخصیتهای برجستهای در حوزههای علمی، فرهنگی، دینی، سیاسی و دانشگاهی بوده است و باید برای ثبت و نگهداری آثار و تصاویر مربوط به این افراد اهتمام بیشتری داشته باشیم.
استاندار قزوین ادامه داد: متأسفانه درباره برخی از بزرگان و مفاخر قزوین، تصاویر و اسناد کافی در دسترس نیست و همین مسئله ضرورت توجه جدیتر به ثبت و جمعآوری میراث تصویری استان را نشان میدهد.
وی پیشنهاد ایجاد موزهای برای معرفی مفاخر و بزرگان قزوین را مطرح کرد و گفت: چنین مجموعهای میتواند روایتگر تاریخ شخصیتهای اثرگذار استان باشد و آثار، تصاویر، اسناد و خاطرات مربوط به آنان را در اختیار مردم، پژوهشگران و نسلهای آینده قرار دهد.
نوذری افزود: این اقدام نباید تنها به دوره معاصر محدود شود، بلکه میتوان تاریخ قزوین را از دورههای پیش از صفویه و عصر صفوی تا دوره قاجار و دوران معاصر مورد توجه قرار داد و تصویری جامع از جایگاه این شهر در تحولات تاریخی کشور ارائه کرد.
قزوین نیازمند ثبت تصویری تاریخ معاصر خود است
استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت مستندسازی نقش قزوین در تحولات کشور بیان کرد: علاوه بر ثبت چهرهها و شخصیتهای برجسته، باید رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی که در قزوین رخ داده یا این استان در آنها نقش داشته نیز به صورت جدی ثبت و آرشیو شود.
وی افزود: در این مسیر، عکاسان و رسانهها ظرفیت ارزشمندی در اختیار دارند و میتوان با همکاری آنها یک آرشیو تصویری منسجم از قزوین ایجاد کرد تا تصاویر و روایتهای مربوط به دورههای مختلف در دسترس آیندگان قرار گیرد.
نوذری گفت: اگر امروز برای ثبت وقایع و چهرههای اثرگذار اقدام نکنیم، ممکن است در سالهای آینده بخشهایی از تاریخ استان بدون سند تصویری باقی بماند؛ بنابراین باید از ظرفیت عکاسان حرفهای برای تکمیل این خلأ استفاده کنیم.
پیگیری تشکیل تعاونی مسکن خبرنگاران و عکاسان
استاندار قزوین همچنین به مسائل صنفی و معیشتی فعالان رسانهای اشاره کرد و گفت: موضوع مسکن خبرنگاران و عکاسان باید با جدیت دنبال شود و تشکیل تعاونی مسکن خبرنگاران و رسانهها میتواند یکی از راهکارهای این حوزه باشد.
وی ادامه داد: لازم است پیشنهاد تشکیل این تعاونی بررسی و جمعبندی شود تا بتوان از مسیر دستگاههای مسئول و در صورت نیاز از ظرفیتهای ملی، تسهیلات و حمایتهای لازم را برای فعالان رسانهای پیگیری کرد.
نوذری با بیان اینکه خبرنگاران و عکاسان بخشی از بدنه اثرگذار فرهنگی جامعه هستند، تأکید کرد: حمایت از این قشر باید در حوزههای مختلف مورد توجه قرار گیرد و مسائل آنان با نگاه عملیاتی دنبال شود.
رسانهها در معرفی ظرفیتهای قزوین نقشآفرینی کنند
استاندار قزوین در ادامه با اشاره به برنامههای هفته قزوین اظهار کرد: هفته آینده یکی از برنامههای مهم مرتبط با هویت تاریخی و فرهنگی قزوین برگزار خواهد شد و رسانهها میتوانند نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای این شهر داشته باشند.
وی افزود: برنامه اصلی هفته قزوین در نهم شهریورماه با حضور مسئولان وزارت میراث فرهنگی، برخی اعضای هیئت دولت و مهمانان مختلف برگزار میشود و هدف از برگزاری آن صرفاً اجرای یک برنامه مناسبتی نیست.
نوذری ادامه داد: باید از ظرفیت رسانههای مکتوب، خبرگزاریها، صداوسیما، فضای مجازی و به ویژه عکاسان برای معرفی قزوین استفاده کنیم و این رویداد را به فرصتی برای شناساندن تاریخ، فرهنگ، میراث و ظرفیتهای گردشگری استان تبدیل کنیم.
ثبت جهانی الموت فرصتی برای معرفی قزوین است
وی با اشاره به ثبت جهانی الموت گفت: ثبت جهانی الموت نتیجه سالها تلاش و پیگیری بوده و اکنون باید از این فرصت برای معرفی قزوین در سطح ملی و بینالمللی استفاده کنیم.
استاندار قزوین اضافه کرد: موضوع دسترسی و زیرساختهای منطقه الموت نیز در حال پیگیری است و در کنار توسعه زیرساختها، باید برنامهای جدی برای معرفی ظرفیتهای این منطقه و سایر آثار تاریخی و فرهنگی استان داشته باشیم.
نوذری خاطرنشان کرد: ثبت جهانی یک اثر زمانی میتواند به یک فرصت واقعی برای استان تبدیل شود که ظرفیتهای آن به درستی معرفی و زمینه حضور گردشگران و علاقهمندان فراهم شود و در این زمینه رسانهها و عکاسان نقش مهمی بر عهده دارند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به سایر ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی قزوین گفت: استان از داشتههای ارزشمندی برخوردار است و باید این ظرفیتها را با زبان تصویر و رسانه به مردم ایران و مخاطبان جهانی معرفی کنیم.
استاندار قزوین در پایان با قدردانی از تلاش عکاسان خبری استان اظهار کرد: عکاسان با حضور در متن رویدادها و ثبت لحظههای مهم، بخشی از تاریخ امروز قزوین را ثبت میکنند و مدیریت استان در مسیر معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی قزوین، در کنار رسانهها و عکاسان خواهد بود.
نظر شما