نتیجه گرا نیستیم/ هدف اصلی تیم کشتی جوانان رقابتهای جهانی است

علیرضا رضایی سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از برگزاری مسابقات انتخابی تاکنون چند مرحله اردو را برگزار کرده ایم تا کشتی گیران مورد شناسایی قرار داده و آنها را کم کم به مرز آمادگی برسانیم.

دارنده مدال برنز جهان ادامه داد: برای کسب شناخت بیشتر از نفرات خود تاکنون در دو تورنمنت بین المللی سیراکف بلغارستان و جام آذربایجان شرکت کرده ایم و توانستیم به نتایج مورد نظر برسیم.

وی با اشاره به اینکه از شرکت در جام آذربایجان که روز شنبه برگزار شد به اهداف مورد نظر خود رسیدیم اظهار داشت: این جام در سطح بالایی برگزار شد آذربایجانی ها با بهره گیری از کشتی گیران روس در این مسابقات شرکت کرده بودند و من از عملکرد بیشتر کشتی گیرانم راضی هستم.

رضایی با بیان اینکه بزودی اردوی این تیم برای شرکت در جام جهانی آلمان در اوایل خردادماه آغاز می شود تصریح کرد: امسال سه مسابقه مهم آسیایی، جام جهانی و جهانی را پیش رو داریم و به همین دلیل باید چند تیم آماده داشته باشیم.

دارنده مدال نقره سنگین وزن المپیک 2004 آتن در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما حضور موفق در رقابتهای جهانی رومانی در مردادماه است و در این رقابتها با توجه به حضور کشورهای نظیر روسیه، آذربایجان، گرجستان و چند کشور دیگر کار آسانی پیش رونداریم.

تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان دیروز شنبه در رقابتهای جام فدراسیون کشتی آذربایجان صاحب 4 مدال طلا و یک برنز شد.