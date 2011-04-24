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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

رضایی در گفتگو با مهر:

نتیجه گرا نیستیم/ هدف اصلی تیم کشتی جوانان رقابتهای جهانی است

نتیجه گرا نیستیم/ هدف اصلی تیم کشتی جوانان رقابتهای جهانی است

سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان گفت: از شرکت در تورنمنت های بین المللی بدنبال کسب نتیجه نیستیم زیرا هدف اصلی ما مسابقات جهانی است.

علیرضا رضایی سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از برگزاری مسابقات انتخابی تاکنون چند مرحله اردو را برگزار کرده ایم تا کشتی گیران مورد شناسایی قرار داده و آنها را کم کم به مرز آمادگی برسانیم.

دارنده مدال برنز جهان ادامه داد: برای کسب شناخت بیشتر از نفرات خود تاکنون در دو تورنمنت بین المللی سیراکف بلغارستان و جام آذربایجان شرکت کرده ایم و توانستیم به نتایج مورد نظر برسیم.

وی با اشاره به اینکه از شرکت در جام آذربایجان که روز شنبه برگزار شد به اهداف مورد نظر خود رسیدیم اظهار داشت: این جام در سطح بالایی برگزار شد آذربایجانی ها با بهره گیری از کشتی گیران روس در این مسابقات شرکت کرده بودند و من  از عملکرد بیشتر کشتی گیرانم راضی هستم.

رضایی با بیان اینکه بزودی اردوی این تیم برای شرکت در جام جهانی آلمان در اوایل خردادماه آغاز می شود تصریح کرد: امسال سه مسابقه مهم آسیایی، جام جهانی و جهانی را پیش رو داریم و به همین دلیل باید چند تیم آماده داشته باشیم.

دارنده مدال نقره سنگین وزن المپیک 2004 آتن در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما حضور موفق در رقابتهای جهانی رومانی در مردادماه است و در این رقابتها با توجه به حضور کشورهای نظیر روسیه، آذربایجان، گرجستان و چند کشور دیگر کار آسانی پیش رونداریم.

تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان دیروز شنبه در رقابتهای جام فدراسیون کشتی آذربایجان صاحب 4 مدال طلا و یک برنز شد.

کد مطلب 1295755

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