تولید 391 میلیون قطعه جوجه یکروزه در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار عصر شنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: امروزه تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه یکی از دغدغه های امروز بسیاری از مسئولان کشور است.

وی خاطر نشان کرد: ارائه راهکارهای لازم در راستای کاهش هزینه و افزایش راندمان تولید در بین تولیدکنندگان علاوه بر اینکه قسمت عمده ای از نیاز جامعه به پروتئین را تأمین کرده، تأمین کننده منافع تولیدکنندگان است و ارزش افزوده را برای استان به دنبال دارد.

نگهدار افزود: تولید گوشت مرغ به عنوان یکی از پرمصرف ترین ماده پروتئینی در سبد مصرف اکثر خانوارها جایگاه ویژه ای داشته و تقریباً اکثر شهروندان از این ماده غذایی به صورت متناوب استفاده می کنند.

وی گفت: استقبال مصرف کنندگان از گوشت مرغ در سال های اخیر، سبب ترغیب تولیدکنندگان این ماده غذایی شده و مرغداریها را به عنوان یک صنعت پردرآمد به یک شغل اصلی و مولد تبدیل کرده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: مازندران یکی از استان های مهم و تأثیرگذار در این چرخه بوده که توانسته نقش مهمی را در این حوزه ایفاء کند.

نگهدار یادآور شد: در سال 89 بیش از 391 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی با کیفیت مطلوب در جوجه کشی های این استان تولید و در سطح کشور توزیع که از این تعداد 285 میلیون قطعه جوجه مربوط به واحدهای مرغ مادر استان با میانگین 82 درصد است که ارزش ریالی آن 256 میلیارد ریال بوده و این میزان جوجه یکروزه تولیدی معادل 30 درصد جوجه یکروزه تولیدی کشور است.

وی افزود: سال گذشته 179 هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ در واحدهای مرغ گوشتی مازندران به ارزش چهار هزار و 994 میلیارد ریال تولید و به بازار عرضه شد که این میزان گوشت علاوه بر تأمین نیاز شهروندان مازندرانی، مازاد تولید آن در سال گذشته به مقدار 113 هزار تن به ارزش سه هزار و 416 میلیارد ریال معادل 63 درصد کل تولیدات استان به سایر استان های کشور ارسال شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گفت: به طور میانگین در سال 89 روزانه 490 تن گوشت مرغ در استان تولید که از این میزان 313 تن مازاد بر مصرف نیاز بوده است.

وی با اشاره به اینکه به علت شرایط اقلیمی مناسب و وجود متخصصان و کارشناسان مجرب و تولیدکنندگان با انگیزه و علاقمند، سالانه امکان تولید بیش از 200 هزار تن گوشت مرغ در استان وجود دارد افزود: با عملکرد تولید فوق، مازندران در سال گذشته رتبه اول تولید جوجه یکروزه و گوشت مرغ را از نظر کمی و کیفی در کشور به خود اختصاص داده است.