شرحی بر محتوای مصحف حضرت زهرا(س)/ تدوین خطبه فدکیه به زبان ساده

حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی و عضو شورای علمی پژوهشکده اعجاز قرآن درباره مصحف حضرت فاطمه(س) گفت: در روایات ما به صورت متعدد از کتابی به نام "مصحف فاطمه(س)" یاد شده است که این کتاب توسط ایشان املا و توسط حضرت امیرالمؤمنین(ع) کتابت شده است و دست به دست به ائمه معصومین(ع) رسیده تا اینکه به دست امام زمان(عج) رسیده است.

محتوای مصحف

وی افزود: محتوای دقیق این مصحف مشخص نیست اما آنچه از روایات بر می آید این است که برخی از مسائل دینی خاص و حوادث آینده و اسرار عالم هستی در آن ذکر شده است و ظاهرا یکی از منابع علوم غیبی ائمه اطهار(ع) است که ان شاء الله با ظهور حضرت حجت(عج) محتوای آن به طور کامل مشخص خواهد شد.

رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی افزود: البته از ظاهر روایات مربوط به مصحف حضرت فاطمه(س) بر می آید که این مصحف دارای یک محتوای دینی است اما این محتوای دینی مراتبی دارد گاهی مطلبی برای عوام بیان می شود، گاهی برای علما و گاهی برای اهل سر و کسانی از اسرار عالم هستی آگاهی دارند مطلبی عنوان می شود.

حجت الاسلام سادات منصوری تأکید کرد: بنابراین این مصحف کتابی است که برای ائمه مطالب تازه داشته و از اسرار عالم هستی است و الان شیعه هیچ بهره ای از این مصحف ندارد و بیشتر یک جایگاه معنوی برای ما دارد.

شرایط مجالس عزای حضرت فاطمه(س)



وی با اشاره به مجالس عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) بر لزوم شناخت جایگاه معنوی و علمی این بانوی بزرگوار تأکید کرد و گفت: در حوزه معرفت فاطمی(س) باید به نکاتی توجه داشت حتی در مجالس ذکر مصیبت که بیشتر بحث احساسی است نیز از خرافات و حرفهایی که موجب اتهام به شیعه می شود پرهیزکرد و چقدر خوب بود که در این مجالس سلوک عملی ایشان بیان شود و چه بهتر بود که احادیث حضرت زهرا(س) با توضیح و چاپ زیبا به مردم عرضه می شد.

خطبه فدکیه

عضو شورای علمی پژوهشکده اعجاز قرآن، خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) را یکی از منابع شناخت ایشان عنوان کرد و گفت: خطبه فدکیه که حضرت زهرا(س)در مسجد مدینه ایراد فرمودند سرشار از مطالب والا و عمیق اعتقادی است که باید شرح و منتشر می شد. با اینکه این خطبه شرح شده است اما به دلیل سنگینی قلم و بیان در دسترس عامه مردم نیست و باید افراد مسلط و صاحب نظر این خطبه را به زبان امروزی شرح کرده و منتشر کنند.

حتی یک درصد از ویژگیهای حضرت فاطمه بیان نشده است

وی بر روشنگری در مورد رفتار و سلوک حضرت فاطمه(س) تأکید کرد و افزود: باید بدانیم بزرگان دین ما در حوادث مختلف چه عکس العملهای از خود نشان دادند تا بتوانیم نام الگو را بر آن بگذاریم و در زندگی به کار گیریم مثلا باید تبیین شود که حضرت فاطمه(س) در حوزه مسائل خصوصی و یا حوزه اجتماعی و یا در علم و دانش چه شخصیتی داشتند و یا در دوران تأسیس حکومت اسلامی در زمان پیامبر اکرم (ص) نیز ما می توانیم رفتار ایشان را بیان کنیم و در مورد ایشان خیلی از مسائل یک در صد بیان نشده است.

حجت الاسلام سادات منصوری بر بهره گیری از ابزارهای مختلف برای ارتباط با مخاطب تأکید کرد و گفت: ابزار تبیین مسائل دینی و معرفتی برای هر قشری از اقشار جامعه با هم متفاوت است.

وی یادآور شد: علاوه بر اینکه نیازمند منبر و مجلس وعظ هستیم در کنار آن با نشریه و کتاب نیز بخشی از مخاطبان را جذب می کنیم ضمن اینکه از رسانه های جدید که جوانان بیشتر به آن اقبال دارند و یا شبکه های اجتماعی از جمله اینترنت می توانیم از آن برای روشنگری جوانان در مورد سلوک عملی و نوع نگرش حضرت فاطمه(س) به جهان بهره بگیریم و این وظیفه علمای دینی است که اینگونه معارف را به دست مردمی که توانایی دسترسی به آن را ندارند با زبان روز به آنها برسانند.