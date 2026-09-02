https://mehrnews.com/x3cXNt ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ کد مطلب 6935972 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴ تجمع مردم یاسوج در صد و هشتادو ششمین شب اقتدار تجمع مردم یاسوج در صد و هشتاد و ششمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 155 MB کد مطلب 6935972 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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