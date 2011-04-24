مصوبات ستاد تسهیل در فارس باید اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وجیه اله جعفری پیش از ظهر یکشنبه در نشست مدیران و مسئولین صنعتی استان فارس گفت: هدف اصلی دور دوم سفر ستاد تسهیل به استان فارس اجرایی کردن کامل مصوبات دور اول سفر است.

وی ادامه داد: تعدادی از مصوبات دور اول ستاد تسهیل باید با دقت و شتاب بیشتری پیگیری شود چراکه این مصوبات باعث از میان برداشتن مشکلات صنایع استان می شود.

معاون وزیر صنایع ومعادن در بخش دیگری از سخنان خود بررسی تاثیرات ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر صنایع را از دیگر اهداف این ستاد عنوان کرد و افزود: طی مدتی که از اجرای این قانون در کشور گذشته شاهد کمترین تاثیرات منفی بر صنایع بودیم که در این راستا یکی دیگر از دلایل سفر ستاد تسهیل به فارس بررسی این تاثیرات است که در صورت بروز مشکل هرچه سریعتر بررسی و با کمک مسئولان برطرف شود.

جعفری با بیان اینکه مدیران استان باید برای اجرای شدن مصوبات ستاد تسهیل همکاری لازم را داشته باشند، یادآور شد: استان فارس روند صنعتی شدن را به خوبی در حال طی کردن است که در این خصوص توقع ما از مدیران استان همکاری بیشتر در اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل در استان است.

معاون وزیر صنایع و معادن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در سال جاری بحث نوسازی و بهسازی صنایع به عنوان اولویت محسوب می شود، گفت: در بحث هدفمندسازی یارانه ها موضوع بازسازی و نوسازی صنایع از اولویت برخوردار است و باید به این بحث توجه خاصی صورت گیرد.