استاندار بوشهر: سرانه فضای آموزشی استان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع یکشنبه شب در آیین بهرهبرداری از مدرسه ۱۲ کلاسه نیایش در شهر بوشهر که بمناسبت هفته دولت ۱۴۰۵ برگزار شد، با اشاره به اولویت توسعه عدالت آموزشی در دولت چهاردهم اظهار داشت: تکمیل و توسعه فضاها و تجهیزات و تأمین کلاسهای درس در شأن فرزندان ایران از برنامههای اولویتدار دولت وفاق ملی است.
وی با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه رهبر شهید که این مدرسه به نام ایشان مزین شده، از دستاندرکاران اجرای این پروژه قدردانی کرد.
استاندار بوشهر با اشاره به اجرای طرح نهضت مدرسهسازی مد نظر رئیسجمهور افزود: بوشهر استان ممتاز در این طرح است و در ادامه و در سال جاری و سال آینده هم انشاالله از استانهای پیشرو در تحقق برنامه هفتم پیشرفت خواهیم بود.
دکتر زارع تصریح کرد: با پروژههایی که در هفته دولت در همه شهرستانها به بهرهبرداری میرسد، شاخص سرانه فضای آموزشی استان به ۷.۵ مترمربع میرسد که این جهش از ابتدای دولت وفاق ملی، برجسته بوده است.
وی از برنامههای تجهیز و هوشمندسازی مدارس و توسعه فضاهای ورزشی و پرورشی در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی صورت گرفته، محیطی مناسب، ایمن و بانشاط برای تحصیل دانشآموزان فراهم شود.
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