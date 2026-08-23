به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی، شب یکشنبه در نشست رؤسا و مدیران حوزه سلامت استان یزد، با تبریک روز پزشک، از تلاشهای کادر درمان در مواجهه با چالشهای سال گذشته قدردانی کرد.
وی تأکید کرد: حمایت از نیروهای نظام سلامت باید در اولویت قرار گیرد و پرداخت بهموقع حقوق و مطالبات پرسنل، بهویژه در مناطق محروم، امری ضروری است.
رضوی با اشاره به ضرورت پایداری منابع مالی، اظهار داشت: خرید، تأمین و نگهداشت تجهیزات پزشکی باید به صورت جدی در بودجه سال آینده پیشبینی شود تا ارائه خدمات در مراکز درمانی بدون وقفه ادامه یابد.
وی همچنین از حمایت وزارت بهداشت برای راهاندازی مرکز پیوند اعضا در استان یزد خبر داد و افزود تجهیزات مورد نیاز این بخش با پیگیری وزارت تأمین خواهد شد.
معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به پیگیری تأمین دستگاههای آنژیوگرافی، تجهیزات چشمپزشکی، اکو، سونوگرافی و دیالیز، بر ضرورت تجهیز مراکز درمانی یزد تأکید کرد.
رضوی در پایان با تأکید بر حفظ کرامت بیماران و صیانت از سلامت مردم، خواستار برخورد جدی و قانونی با افراد غیرمجاز در امور پزشکی شد.
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