خشکسالی زندگی عشایر را مختل کرد/ کوچ ماشینی عشایر سمنانی!

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، خشکسالی در مناطق قشلاقی استان سمنان وضعیتی ایجاد کرده که عشایر مجبور به تعلیف دستی دامهای خود هستند و همین امر منجر به کوچ بهاره عشایر استان سمنان با ماشین شده است.

کاهش منابع آبی در مناطق قشلاقی، عشایر این استان را با بحران روبرو کرده است

مراتع و پوششهای گیاهی در مسیر به علت خشکسالی از پوشش گیاهی مناسبی برخوردار نیست و از این رو دامداران دامهای خود را به صورت دستی تعلیف می کنند در نتیجه پیاده بردن آنها نفعی به حالشان ندارد و انتقال دامها به وسیله وسایل نقلیه مقرون به صرفه تر است.

کوچ بهاره عشایر استان از اوایل اردیبهشت ماه به سمت ییلاق عشایر انجام می شود ولی خشکسالی امسال مناطق عشایری استان سمنان را با بحران مواجه کرده است .

از سوی دیگر منابع آبی در مسیر کوچ عشایر نامناسب است و آبرسانی به وسیله تانکر توسط امور عشایری استان سمنان صورت می گیرد، این هم موضوعی است که کوچ پیاده را منتفی می کند .

کاهش شدید بارندگی در استان و مناطق قشلاقی موجب خشکسالی در منطقه شده و خسارتهای جبران ناپذیری به دامها وارد کرده و پوشش گیاهی در مناطق به حداقل رسیده است .

نیاز به آبرسانی دستی و تهیه علوفه برای دام ها در مسیر کوچ ضروری است که نقل و انتقال با وسیله نقلیه، تعلیف دستی و نیاز به نیروی انسانی بیشتر منجر به افزایش هزینه های تولید دام در سال جاری شده است .

این موضوعات علاوه بر مسائل مالی و بحرانهای ایجاد شده یک ضرر بزرگ نیز دارد و آن از بین رفتن کوچ و کوچ نشینی و عدم تمایل عشایر به این نحوه زندگی است.

آخرین باری است که کوچ می کنیم/ گوسفندان را می فروشم دنبال شغل می گردم

حسین محمدجانی یکی از عشایر کوچ رو سمنان در این زمینه به مهر گفت: این آخرین باری است که کوچ می کنیم و در واقع اکنون وسایل زندگی خود را به منزل یکی از اقوام می بریم و قرار است پس از فروش دامها، خانه ای تهیه کرده و در شهر مستقر شویم.

وی که تاکنون شغلی جز دامداری نداشته ادامه داد: پس ازمستقر شدن در جایی و اسکان خانواده ام مدتی از جیب می خوریم و بعدا کاری خواهم یافت.

محمدجانی خاطرنشان کرد: وقتی طبیعت یار ما نباشد چاره ای جز این کار نداریم، تا کی می توانیم به دامها دستی علوفه بدهیم و با تانکر آبرسانی کنیم.

وی که آه از نهادش برآمده است، یادآور شد: تا همین چند سال پیش در راه چند ده کیلومتری که با گله می پیمودیم، چندین چشمه آب بود و اغلب مسیر برای چرا مناسب، و گوسفندان پرورار و شکم سیر به مقصد می رسیدند.

محمدجانی تاکید کرد: الان مجبوریم گوسفندان را با ماشین به جای دیگری که علوفه دارد برسانیم که در آنجا هم با مخالفت منابع طبیعی و محیط بانان مواجه خواهیم شد.

کوچ ماشینی عشایر مراتع دیگر را به خطر می اندازد

مدیر امور عشایری استان سمنان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت : کوچ ماشینی دام عشایر از قشلاق به میان بند و ییلاق در کوچ بهاره امسال تأمل برانگیز است .

به گفته علی اکبر افضلی ، کوچ ماشینی علاوه بر ورود زود هنگام دام به مراتع ییلاقی و اثرات تخریبی آن بر مراتع، هزینه‌های سنگینی متوجه عشایر کرده است .

کاهش 55 درصدی بارندگی در مراتع سمنان

وی افزود: بارندگی در اسفند ماه سال 89 و فروردین سال 90 در مقایسه با سال قبل به ترتیب بیش از 40 و 55 درصد کاهش نشان می‌دهد .

به گفته وی، کاهش بارندگی، کاهش میزان آبدهی رودخانه‌ها، چشمه‌ها، چاه‌ها و قنوات را به دنبال داشته و باعث بروز خشکسالی شده است .

مهمترین منابع آب شرب دام عشایر بی آب ماند!

مدیر امور عشایر استان سمنان ادامه داد: در اثر خشکسالی تعدادی از منابع آبی در مناطق قشلاقی و میان بند استان شدیدا کم آب شده و مهمترین منابع تأمین آب شرب دام عشایر به علت عدم بارندگی بی‌آب مانده‌اند .

وی با اشاره به این که توفان و وزش باد نیز به عشایر خساراتی رسانده است، افزود: امور عشایر استان با بسیج کلیه امکانات و آبرسانی سیار در مسیر کوچ توانسته است مشکلات عشایر را در تأمین آب شرب دام به حداقل برساند .

اما برغم تلاشهای مسئولان استان زندگی کوچ نشینی با روند کنونی در حال پیوستن به خاطرات است و هر روز از شمار عشایر کوچ رو در استانهای مختلف کم می شود.

عشایر استان متشکل از یک ایل و ‪ ۱۵ ‬ طایفه مستقل است و تاثیر به سزایی در تولید مواد پروتئینی در این استان دارند و بیش از دو هزار و 600 خانوار عشایری با 15 هزار نفر جمعیت در استان ساکن هستند .

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