رشد گیاه خاردار «بهمن» عشایر گچساران را به کوچ بهاره وادار کرد

یوسف عبدالهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با گرم شدن هوا و افزایش دما در جنوب کشور، عشایر شهرستان گچساران به تدریج از مناطق گرمسیری خود حرکت کرده و به سمت ییلاق‌های خود در استان‌های اصفهان، فارس و چهارمحال و بختیاری کوچ می‌کنند.

وی افزود: در این شهرستان بیش از دو هزار خانوار عشایری زندگی می‌کنند که تاکنون حدود ۴۰ درصد از آنان کوچ خود را آغاز کرده‌اند و بقیه طی روزهای آینده راهی ییلاق خواهند شد.

رئیس امور عشایر گچساران افزود: رشد گسترده گیاه خاردار «بهمن» در مراتع امسال چرای دام را با مشکل مواجه کرده و برخی عشایر مجبور شده‌اند با احتیاط بیشتری برنامه کوچ خود را انجام دهند تا دام‌هایشان آسیبی نبینند.

وی ادامه داد: برای حمایت از عشایر، تاکنون حدود ۴۰۰ تن جو بین آنان توزیع شده و عملیات آبرسانی سیار روزانه با پنج تانکر انجام می‌شود که تاکنون یک‌هزار و ۴۰۰ سرویس آبرسانی صورت گرفته است.

عبدالهی همچنین از آغاز طرح تعمیر و بهسازی ۳۰ مخزن آب عشایری خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ۱۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: این کوچ بهاره در حالی انجام می‌شود که عشایر گچساران با چالش رشد گیاهان خاردار و حفظ سلامت دام‌های خود مواجه هستند و تلاش می‌کنند مسیر امنی برای رسیدن به مراتع ییلاقی پیدا کنند.