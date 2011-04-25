قیمتهای جدید انواع نان در زنجان اعلام شد

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: با توجه به اینکه نرخ خرید گندم از کشاورزان افزایش یافته و قیمت فروش گندم برای مصارف آرد و نان از 250 تومان به 360 تومان افزایش یافته است، به همین خاطر این مسائل شرایطی را بوجود آورد که افزایش قیمت آرد و نان اجتناب ناپذیر بود.

وی با اشاره به افزایش یارانه پرداختی نان از چهار هزار تومان به پنج هزار تومان ادامه داد: این افزایش نرخ‌ها از امروز قابل اجرا در سراسر استان است چرا که بر اساس اعلام ستاد تحول اقتصادی کشور افزایش قیمت انواع نان در کشور منوط به واریز مرحله سوم یارانه‌ها بود که خوشبختانه با کار کارشناسی شده در این زمینه، این افزایش اعمال شده است.

کریمی با اشاره به اینکه این افزایش قیمت با افزایش یارانه نقدی نان در مرحله سوم جبران شده است، افزود: خوشبختانه مردم تا به امروز توانسته‌اند همگام با اهداف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که همان توزیع عادلانه ثروت می‌باشد، حرکت کنند که این مهم را می‌توان از نحوه مدیریت تک تک خانوارهای ایرانی در مصارف روزمره خود مشاهده کرد.

معاون برنامه‌ریزی استانداری زنجان اعلام کرد: از امروز قیمت جدید نان لواش با وزن چانه 170 گرم از 700 ریال به ‌هزار ریال، بربری با وزن چانه ثابت قبلی از دو هزار ریال به دو هزار و 750 ریال، سنگک با وزن چانه 650 گرم از دو هزار و 500 ریال به سه هزار و 500 ریال، تافتون با وزن چانه 200 گرمی از 850 ریال به هزار و 100 ریال و همچنین سنگک ماشینی از هزار و 500 ریال به دو هزار ریال افزایش یافته است.