  1. استانها
  2. اصفهان
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

علیرضا افضل سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند شد

علیرضا افضل سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: علیرضا افضل سرمربی سابق تیم فولاد ماهان به عنوان سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند برای فصل جدید انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جلسه هیئت مدیره باشگاه گیتی پسند شب گذشته یکشنبه برگزار شد و با اجماع هیئت مدیره علیرضا افضل به عنوان سرمربی تیم فوتسال این باشگاه در فصل جدید انتخاب شد.

پیش از این گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد حضور علیرضا افضل در تیم گیتی‌پسند به گوش می‌رسید و حضور این سرمربی در تیم اصفهانی تقریبا قطعی شده بود.

افضل پیش از این سرمربیگری تیم فولاد ماهان در فصل نهم را بر عهده داشت و با این تیم قهرمان مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور شد.

این سرمربی پس از آن راهی فیروزصفه اصفهان شد و در دو فصل گذشته در این تیم اصفهانی مربیگری می‌کرد.

برنامه علی افضل برای تیم فوتسال گیتی پسند در فصل جدید و زمان آغاز تمرینات به زودی از سوی این مربی اعلام می شود.

کد مطلب 1297085

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها