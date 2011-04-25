علیرضا افضل سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جلسه هیئت مدیره باشگاه گیتی پسند شب گذشته یکشنبه برگزار شد و با اجماع هیئت مدیره علیرضا افضل به عنوان سرمربی تیم فوتسال این باشگاه در فصل جدید انتخاب شد.

پیش از این گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد حضور علیرضا افضل در تیم گیتی‌پسند به گوش می‌رسید و حضور این سرمربی در تیم اصفهانی تقریبا قطعی شده بود .

افضل پیش از این سرمربیگری تیم فولاد ماهان در فصل نهم را بر عهده داشت و با این تیم قهرمان مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور شد.

این سرمربی پس از آن راهی فیروزصفه اصفهان شد و در دو فصل گذشته در این تیم اصفهانی مربیگری می‌کرد.

برنامه علی افضل برای تیم فوتسال گیتی پسند در فصل جدید و زمان آغاز تمرینات به زودی از سوی این مربی اعلام می شود.