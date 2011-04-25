نظرسنجی هدف دار برای طرح دوباره جدایی آموزش پزشکی

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمونهای وزارت بهداشت شرایط خودشان را دارند و این موضوع که در آزمون دکتری وزارت علوم از داوطلبان پرسیده شده است که مایل به تجمیع آزمونهای وزارت بهداشت با وزارت علوم هستید مورد اعتراض برخی از اعضای کمیسیون بهداشت است.

وی افزود: ممکن است برخی از آزمونها از جمله دستیاری در گذشته با مشکلاتی مواجه شده باشند اما این آزمون از استحکام خوبی برخوردار بوده است و در حیطه دیگری خارج از تخصص وزارت علوم قرار دارد. زیرا ارزش اعتباری هر بحث در جایگاه خودش قابل اعتنا است.

رنجبرزاده گفت: طرح تجمیع آزمونهای پزشکی را به این شکل مناسب نمی دانم. ممکن است شرایطی ایجاد شود که آزمونهای پزشکی در همه حوزه ها از جمله دانشگاه آزاد به وزارت بهداشت و همه آزمونهای فنی مهندسی و علوم انسانی به وزارت علوم واگذار شود در آن زمان می توان درباره تجمیع آزمونها سخن گفت.

وی تاکید کرد: همانطور که وزارت بهداشت نمی تواند مدعی باشد که آزمون فنی مهندسی برگزار کند وزارت علوم هم نمی تواند مدعی شود که می تواند آزمون پزشکی برگزار کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: این نظرسنجی و طرح موضوع در یک آزمون مناسب نبود و می تواند آغازگر یک جریان سازی سیاسی برای جدا شدن آموزش پزشکی باشد.

وی گفت: از سوی دیگر فرد آزمون دهنده نمی تواند نظر دقیقی در این باره ارائه کند چرا که در آن لحظه تمرکز خود را بر پاسخگویی به آزمون قرار داده و با این نظرسنجی ذهنش آلوده مسائل دیگری می شود.

به گزارش مهر، در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 90 که در روز 25 فروردین ماه 90 برگزار شد پیش از آزمون برگه نظرسنجی از داوطلبان توزیع شد که در یکی از پرسش های آن نظر داوطلبان درباره تجمیع آزمون های کشوری از جمله آزمون های وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد مطرح شده بود که این موضوع اعتراض گروهی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را برانگیخت.