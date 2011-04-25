دستیابی محققان به تکنولوژی کشت هیدروپونیک عمودی با ستونهای چرخان

مدیر عامل شرکت نوین کشت پرتوت، از واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه شهرکرد و مجری طرح کشت هیدروپونیک عمودی با استفاده از ستون های چرخان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه طی سالهای اخیر استفاده از سیستم کشت هیدروپونیک در گلخانه های کشور بسیار مورد استقبال قرار گرفته و سیستم کشت هیدروپونیک عمودی در حقیقت یک روش بسترسازی جهت کشت هیدروپونیک است،اظهار داشت: با افزایش تراکم کشت گیاه موجب افزایش بهره وری از یک مساحت ثابت تحت کشت می گردد.

میثم سهیلی پور افزود: با استفاده از این روش کشت و با هزینه اولیه معادل سایر روش های بستر سازی معمول، می توان راندمان تولید محصول در گلخانه یا زمین مورد نظر را تا 30درصد افزایش داد و باتوجه به ثابت ماندن هزینه های مربوط به گرمایش و سرمایش و همچنین هزینه های بستر سازی میزان تولید خالص نیز افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت فن آور نوین کشت پرتوت با بیان اینکه این روش قبلاً درکشورهای دیگر با موفقیت اجرا شده است، بیان داشت: این روش برای اولین بار در استان چهارمحال و بختیاری با پشتیبانی مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه شهرکرد در گلخانه ای با مساحت یک هزار متر مربع جهت کشت توت فرنگی ارگانیک مورد استفاده قرار گرفته که نتایج بسیارمطلوبی نیز به دست آمده است.

وی همچنین افزود: این روش جهت کشت انواع میوه و سبزی و حتی گل های کوچک بسیار مناسب است و با اعمال تغییرات اندکی درنحوه پیاده سازی سیستم می تواند تقریباً در هر گلخانه ای مورد استفاده قرار گیرد.

سهیلی پور تصریح کرد: از این روش به دلیل کاهش چشمگیر مصرف آب می توان در مناطق کم آب کشور نیز استفاده نمود واین روش کشت قابلیت انطباق با روش کشت آکوپونیک و سیستم های هیدروپونیک را نیز داراست.

وی خاطرنشان کرد: کیفیت بالای محصول تولید شده به جهت قرار گرفتن درارتفاع و چرخش 360 درجه و سهولت کار در کلیه مراحل کشت نیز از دیگر مزایای این روش است

فن آوران شرکت نوین کشت پرتوت از واحدهای فن آوری مستقر در مرکز رشد واحدهای فن آور دانشگاه شهرکرد، اولین بار در استان چهار محال و بختیاری به تکنولوژی کشت هیدروپونیک عمودی با استفاده از ستون های چرخان با قابلیت چرخش 360 درجه در گلخانه دست یافتند.



