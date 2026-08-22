کارشناس نظامی: یمن طیف وسیعی از پهپادهای تهاجمی را در اختیار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عمر معربونی کارشناس امور نظامی و راهبردی تاکید کرد که یمن پیشرفت قابل توجهی در استفاده از پهپادها محقق کرده و صنعاء از نخستین طرف هایی بود که به صورت گسترده از این سلاح استفاده کرد و بعد از آن دیگر کشورهای منطقه و جهان به سمت پهپادها روی آوردند.

وی اضافه کرد که یمن در حال حاضر طیف وسیعی از پهپادهای چند منظوره را در اختیار دارد. سطح قدرت این پهپادها در حمل مهمات یا دقت عملکرد آنها قابل توجه است. تصاویر عملیات های این پهپادها علیه مواضع دشمن سعودی منتشر شده است.

معربونی بیان کرد: یک پهپاد در عین حال می تواند همزمان نقش جمع آوری اطلاعات و یا هدف قرار دادن مواضع دشمن را ایفا کند که قدرت عملیاتی گسترده ای در میدان نبرد به وجود می آورد. پهپادهای یمنی تاکنون تجهیزات پیاده نظام دشمن سعودی از جمله نفربرها و بولدوزرهای آنها را منهدم کرده اند.

روز گذشته مرکز اطلاع رسانی جنگی نیروهای مسلح یمن تصاویر ویژه‌ای از هدف قرار دادن تجمعات و خودروهای زرهی دشمن سعودی با پهپاد «رجوم» در استان مأرب و منطقه ساحل غربی یمن منتشر کرد.