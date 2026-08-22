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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

همدان در مسیر مناسب‌سازی ناوگان عمومی برای توان یابان

همدان در مسیر مناسب‌سازی ناوگان عمومی برای توان یابان

همدان- رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان از برنامه‌ریزی برای تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی این شهر به امکانات ویژه توان یابان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح شنبه در جلسه علنی شورای شهر گزارشی از سفر یک‌روزه اعضای کمیسیون فنی و عمرانی شورا و جمعی از مدیران ارشد شهرداری همدان به شهر قم ارائه کرد.

وی این بازدید را اقدامی موثر برای انتقال تجربه‌های موفق مدیریت شهری میان کلانشهرهای کشور دانست و بر ضرورت استفاده از الگوهای کارآمد در راستای ارتقای خدمات شهری همدان تاکید کرد.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان بررسی شیوه خدمات‌رسانی شهرداری قم به افراد دارای معلولیت و توانیابان را یکی از محورهای اصلی این سفر عنوان کرد و افزود: در قم تعدادی از خودروهای ون با نصب جک‌های هیدرولیکی پیشرفته تجهیز شده‌اند که امکان سوار و پیاده شدن مستقل افراد ویلچرنشین را بدون نیاز به کمک دیگران فراهم می‌کند.

حیدری این اقدام را گامی موثر در مسیر تحقق شهر فراگیر و عدالت شهری دانست و گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تجهیز هر دستگاه خودروی مشابه در همدان حدود ۳۵۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت که با توجه به کارکرد و تاثیر آن در بهبود کیفیت زندگی توانیابان هزینه‌ای معقول و مقرون‌به‌صرفه است.

وی با اشاره به خرید پیشین خودروهای ون ویژه توانیابان از سوی شهرداری همدان، اظهار کرد: لازم است نصب این تجهیزات هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد تا خودروهای خریداری‌شده وارد چرخه خدمات‌رسانی شوند و بخشی از نیازهای شهروندان دارای معلولیت را پوشش دهند.

حیدری همچنین به تحولات حوزه اتوبوس‌رانی شهر قم اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات مهم در این شهر حذف کامل دریافت وجه نقد از مسافران اتوبوس است؛ اقدامی که بدون واگذاری مالکیت ناوگان به بخش خصوصی و با اصلاح فرآیندهای اجرایی و مدیریتی محقق شده است.

وی ادامه داد: در قم نظام ارزیابی دقیقی بر پایه عملکرد و کارانه برای شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل عمومی تدوین شده که نقش موثری در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت شهروندان داشته است.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار هیئت همدانی با استاندار قم اشاره کرد و گفت: در این نشست آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن در استان قم بررسی شد.

وی افزود: براساس اطلاعات ارائه‌شده از مجموع ۹۵ هزار واحد مسکونی تعریف‌شده در این طرح بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است که بیانگر برنامه‌ریزی منسجم و پیگیری جدی مدیران این استان است.

حیدری با تاکید بر ضرورت تداوم بازدیدهای تخصصی و تعامل میان شهرداری‌های کشور، گفت: استفاده از تجربه‌های موفق سایر شهرها می‌تواند از دوباره‌کاری، اتلاف منابع و اجرای طرح‌های کم‌اثر جلوگیری کند.

وی تفکیک معاونت عمرانی از معاونت حمل‌ونقل و ترافیک را یکی از عوامل موفقیت شهرهای پیشرو از جمله قم عنوان کرد و افزود: هر یک از این حوزه‌ها دارای ماموریت‌ها و شرح وظایف تخصصی گسترده‌ای هستند و ادغام آن‌ها می‌تواند به کاهش کارآمدی در مدیریت پروژه‌های شهری منجر شود.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در پایان تاکید کرد: شهرداری همدان باید با بهره‌گیری از تجربه‌های موفق سایر شهرها گام‌های عملیاتی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به‌ویژه افراد دارای نیازهای ویژه بردارد و ساختارهای مدیریتی خود را متناسب با استانداردهای روز مدیریت شهری به‌روزرسانی کند.

کد مطلب 6923430

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