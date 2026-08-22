به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح شنبه در جلسه علنی شورای شهر گزارشی از سفر یک‌روزه اعضای کمیسیون فنی و عمرانی شورا و جمعی از مدیران ارشد شهرداری همدان به شهر قم ارائه کرد.

وی این بازدید را اقدامی موثر برای انتقال تجربه‌های موفق مدیریت شهری میان کلانشهرهای کشور دانست و بر ضرورت استفاده از الگوهای کارآمد در راستای ارتقای خدمات شهری همدان تاکید کرد.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان بررسی شیوه خدمات‌رسانی شهرداری قم به افراد دارای معلولیت و توانیابان را یکی از محورهای اصلی این سفر عنوان کرد و افزود: در قم تعدادی از خودروهای ون با نصب جک‌های هیدرولیکی پیشرفته تجهیز شده‌اند که امکان سوار و پیاده شدن مستقل افراد ویلچرنشین را بدون نیاز به کمک دیگران فراهم می‌کند.

حیدری این اقدام را گامی موثر در مسیر تحقق شهر فراگیر و عدالت شهری دانست و گفت: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد تجهیز هر دستگاه خودروی مشابه در همدان حدود ۳۵۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت که با توجه به کارکرد و تاثیر آن در بهبود کیفیت زندگی توانیابان هزینه‌ای معقول و مقرون‌به‌صرفه است.

وی با اشاره به خرید پیشین خودروهای ون ویژه توانیابان از سوی شهرداری همدان، اظهار کرد: لازم است نصب این تجهیزات هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد تا خودروهای خریداری‌شده وارد چرخه خدمات‌رسانی شوند و بخشی از نیازهای شهروندان دارای معلولیت را پوشش دهند.

حیدری همچنین به تحولات حوزه اتوبوس‌رانی شهر قم اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات مهم در این شهر حذف کامل دریافت وجه نقد از مسافران اتوبوس است؛ اقدامی که بدون واگذاری مالکیت ناوگان به بخش خصوصی و با اصلاح فرآیندهای اجرایی و مدیریتی محقق شده است.

وی ادامه داد: در قم نظام ارزیابی دقیقی بر پایه عملکرد و کارانه برای شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل عمومی تدوین شده که نقش موثری در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت شهروندان داشته است.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار هیئت همدانی با استاندار قم اشاره کرد و گفت: در این نشست آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن در استان قم بررسی شد.

وی افزود: براساس اطلاعات ارائه‌شده از مجموع ۹۵ هزار واحد مسکونی تعریف‌شده در این طرح بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است که بیانگر برنامه‌ریزی منسجم و پیگیری جدی مدیران این استان است.

حیدری با تاکید بر ضرورت تداوم بازدیدهای تخصصی و تعامل میان شهرداری‌های کشور، گفت: استفاده از تجربه‌های موفق سایر شهرها می‌تواند از دوباره‌کاری، اتلاف منابع و اجرای طرح‌های کم‌اثر جلوگیری کند.

وی تفکیک معاونت عمرانی از معاونت حمل‌ونقل و ترافیک را یکی از عوامل موفقیت شهرهای پیشرو از جمله قم عنوان کرد و افزود: هر یک از این حوزه‌ها دارای ماموریت‌ها و شرح وظایف تخصصی گسترده‌ای هستند و ادغام آن‌ها می‌تواند به کاهش کارآمدی در مدیریت پروژه‌های شهری منجر شود.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در پایان تاکید کرد: شهرداری همدان باید با بهره‌گیری از تجربه‌های موفق سایر شهرها گام‌های عملیاتی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به‌ویژه افراد دارای نیازهای ویژه بردارد و ساختارهای مدیریتی خود را متناسب با استانداردهای روز مدیریت شهری به‌روزرسانی کند.