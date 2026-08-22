مهاجرانی: حفظ محیط زیست، مسئولیتی در برابر آیندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی در بیست‌وپنجمین همایش ملی صنعت، معدن و خدمات سبز با اشاره به چالش‌های گسترده زیست‌محیطی در جهان با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: ایران از جان بسیاری از ما عزیزتر است و افراد زیادی جان خود را برای این سرزمین فدا کرده‌اند؛ بنابراین ایران باید برای آیندگان باقی بماند.

وی افزود: باید جنگل‌هایی داشته باشیم که کودکان ما در آینده بدانند ایران جنگل دارد، هرچند کم؛ باید کویرهای سالمی داشته باشیم که نسل آینده بتواند از آنها بهره ببرد و کوه‌هایی داشته باشیم که آیندگان به وجود آنها افتخار کنند.

مهاجرانی با تأکید بر ضرورت حفظ تنوع زیستی کشور گفت: تنوع زیستی باید برقرار بماند و گونه‌های گیاهی و سایر سرمایه‌های محیط زیستی کشور باید به عنوان میراثی ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل شود.

سخنگوی دولت با اشاره به مفهوم ایران خاطرنشان کرد: ایران تنها یک محدوده جغرافیایی نیست، بلکه مجموعه‌ای از جغرافیا، دارایی‌های زیستی، تمدن، مردم، گونه‌های گیاهی و همه عناصر طبیعی و فرهنگی است که در کنار یکدیگر ایران را ساخته‌اند.

وی با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از محیط زیست گفت: اگر بخواهیم گونه‌های ارزشمند جانوری و زیست‌بوم‌های کشور را حفظ کنیم، به مشارکت مردم نیاز داریم؛ چرا که ایران چیزی فراتر از جمع تک‌تک این عناصر است.

مهاجرانی در پایان با تأکید بر ضرورت ترجیح منافع ملی و محیط زیستی بر منافع فردی گفت: برای حفاظت از محیط زیست و ایران، همه ما باید فداکاری کنیم، گاهی از منافع خود بگذریم و بدانیم که حفظ این سرزمین و سرمایه‌های طبیعی آن، مسئولیتی مشترک در برابر نسل‌های آینده است.