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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

کشف ۸۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در مشک ماری توسط دریابانی میناب

کشف ۸۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در مشک ماری توسط دریابانی میناب

بندرعباس - فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف ۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق با «مشک ماری» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف ۸۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در آب‌های این شهرستان خبر داد.

وی گفت: مرزبانان پس از دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت قاچاقچیان سوخت با استفاده از محفظه‌های پلاستیکی موسوم به «مشک ماری» برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

میرعالی افزود: قاچاقچیان با مشاهده مرزبانان و در حالی که محفظه سوخت به شناور متصل بود، با بریدن طناب مشک ماری از محل متواری شدند.

وی تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات یک محفظه پلاستیکی حاوی ۸۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند که ارزش آن بنا بر اعلام کارشناسان ۱۵۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب، گفت: تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6923575

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      2 0
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      این همه قاچاق چطور انجام میشه چرا. ریشه را نمیزنید
    • معین IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
      پاسخ
      باید شناور را هم توقیف میکردن

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