به گزارش خبرنگار مهر، حسین یاراحمدی، پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو عامل آتش‌سوزی عمدی یک منزل مسکونی در ورامین خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع آتش‌سوزی عمدی یک منزل مسکونی در ورامین، کارآگاهان گشت ویژه پلیس آگاهی که در حال گشت‌زنی در منطقه بودند، حدود ۱۰ دقیقه پس از وقوع حادثه در محل حاضر شدند و اقدامات تخصصی برای شناسایی عاملان را آغاز کردند.

رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های موجود، هویت دو متهم را شناسایی و آنان را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

یار احمدی تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان داد متهمان با استفاده از موتورسیکلت و حمل بنزین به محل مراجعه کرده و با ریختن مواد قابل اشتعال، اقدام به آتش‌زدن عمدی منزل کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی شرق استان تهران خاطرنشان کرد: متهمان پس از دستگیری به ارتکاب این اقدام اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

وی در پایان تأکید کرد: سرعت عمل و حضور به‌موقع کارآگاهان گشت ویژه پلیس آگاهی نقش مهمی در شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه داشت و پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.