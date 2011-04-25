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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

جشنواره سرورد نغمه عشق در سمنان آغاز شد

جشنواره سرورد نغمه عشق در سمنان آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: جشنواره سرود نغمه عشق دانش آموزان بسیجی استان سمنان در تالار شهید مطهری سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه قائم (عج) استان سمنان پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاحیه این جشنواره گفت: گروه های برتر این جشنواره به جشنواره کشوری سرود نغمه عشق راه می یابند.

سرهنگ غلامرضا حافظی افزود: در این جشنواره 28 گروه و در دو بخش خواهران و برادران با یکدیگر به رقابت می پردازند.

به گفته وی، در این جشنواره به مدت 2 روز 500 دانش آموز پوینده و پیشگام در قالب 14 گروه خواهر و 14 گروه برادر به رقابت می پردازند.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان سپاه قائم (عج) استان اضافه کرد: چهار گروه برتر شامل دو گروه پوینده از راهنمایی و متوسطه برادر و دو گروه پیشگام و پوینده خواهر در پایان رقابت ها به جشنواره سراسری سرود دانش آموزی راه می یابند.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره کشوری سرود نغمه عشق تابستان امسال برگزار می شود.

کد مطلب 1297282

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