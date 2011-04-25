به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی معاونت درمان تأمین‌اجتماعی در حوزه درمان غیرمستقیم این رشد شامل بخش‌های مختلفی از جمله پزشک متخصص، درمانگاه و پلی‌کلینیک، دی‌کلینیک بیمارستان دولتی، خصوصی و خیریه، بیمارستان دانشگاهی و داروخانه، ام‌.آر.آی، سی‌تی‌اسکن، دیالیز، سنگ‌شکن مستقل است.

براساس آخرین اطلاعات آماری درحال‌حاضر 1321 پزشک، 1136 درمانگاه و پلی‌کلینیک، 83 دی‌کلینیک، 184 بیمارستان دولتی، خصوصی و خیره، 525 بیمارستان دانشگاهی، 7770 داروخانه مستقل و 696 مرکز رادیولوژی، دیالیز و سنگ‌شکن مستقل و همچنین 118 مرکز درمانی دیگر با صندوق تأمین‌اجتماعی طرف قرارداد هستند.

صندوق تأمین‌اجتماعی درحال‌ حاضر با زیرپوشش قراردادن بیش از 30 میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و تبعی از طریق 344 مرکز درمانی سرپائی و بستری ملکی و 47 هزار و 674 مرکز درمانی طرف قرارداد، خدمات درمانی را به کارگران شاغل، بازنشسته و خانواده‌های آنان ارائه می‌دهد.

