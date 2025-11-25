پیشرفت ساخت، افزایش املاک؛ خبرهای خوب از بیمارستان شهدای گمنام یاسوج

شاهرخ بهگام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار عملکرد ۶ ماهه نخست امسال مدیریت درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: در حال حاضر ۵ مرکز درمانی ملکی در سطح استان فعال است که شامل بیمارستان شهدای گمنام یاسوج با ۶۶ تخت بستری، یک پلی‌کلینیک تخصصی در یاسوج، یک پلی‌کلینیک تخصصی در دوگنبدان و یک درمانگاه تخصصی در دهدشت است.

وی افزود: در ۶ ماهه نخست اول امسال، ۹۰۰ هزار نفر به مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان مراجعه داشتند که خدمات سرپایی شامل ویزیت، داروخانه و پاراکلینیک را دریافت کردند.

مدیر درمان تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از خرید سه ملک اجاره‌ای در مجاورت بیمارستان تأمین اجتماعی یاسوج خبر داد و افزود: این املاک سال‌ها در اجاره تأمین اجتماعی‌بوده که با مکاتبات و همکاری‌های صورت گرفته مجوز خرید آنها اخذ شده است.

وی بیان کرد: این املاک با مساحت مجموع ۹۰۰ متر مربع شامل ساختمان درمانگاه سرپایی، آشپزخانه بیمارستان و بخش نگهداری اسناد بوده که پس از سال‌ها اجاره با مکاتبات و همکاری‌های صورت گرفته مجوز خرید آنها اخذ و اکنون در تملک بیمارستان هستند.

بهگام همچنین به روند ساخت فاز دوم بیمارستان شهدای گمنام یاسوج اشاره کرد و یادآور شد: این پروژه با لحاظ کردن فاز اول توسعه، تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورتیکه مشکلی سد راه ایجاد نشود تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.

وی اضافه کرد: در صورت کسب مجوز و دریافت اعتبار اقداماتی برای بهبود فضای ساختمان‌ها و ایجاد تغییرات در املاک خریداری شده صورت خواهد گرفت.