اختصاص 10 میلیارد وام زیارتی به دانشجویان فعال قرآنی

غلامرضا خواجه سروی در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در بابلسر افزود: وزارت علوم ‌برنامه‌های مختلفی را در جهت توسعه فرهنگ قرآنی در فضای دانشگاهی در نظر گرفته که از آن جمله می توان به مسابقات قرآن اساتید دانشگاه و ‌مسابقات قرآن کارکنان دانشگاه اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروزه این توان در کشور وجود دارد که صدور انقلاب اسلامی توسط دانشگاهیان، ‌اساتید و دانشجویان صورت گیرد چرا که دانشگاهیان در طول حیات نظام جمهوری اسلامی ایران، ‌همواره گره‌گشای بسیاری از سختی‌ها بوده‌اند.

وی اظهارداشت: به زودی مسابقات قرآنی خانواده‌های دانشگاهی، از سوی وزارت علوم در دانشگاه‌ها برگزار خواهد شد.

خواجه سروی با تاکید بر لزوم فراگیر شدن خواندن قرآن یا تفسیر این کتاب آسمانی در میان خانواده‌های دانشگاهی، گفت: دانشگاهها موظف هستند فکری را تولید کنند و بپرورانند که جهت آن به سمت قرآن و خدا باشد.

وی اظهار داشت: باید تلاش کرد که همه دانشگاهیان قرآن را درست تلاوت کنند و تنها نباید فراگیری قرآن محدود به جشنواره ها و مسابقات قرآنی شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه با بیان اینکه برترین های المپیاد های فرهنگی ورزشی دانشگاهها از امتیاز ویره تحصیلی بهره مند می‌شوند اذعان داشت: با تصویب و تایید وزیر علوم برترین‌های المپیادهای فرهنگی و ورزشی، از امتیازهای ویژه تحصیلی برخوردار می‌شوند و می‌توانند به مقاطع تحصیلی بالاتر راه پیدا کنند.

خواجه سروی با تأکید بر اینکه در مجموعه اقدامات اجرایی معاونت فرهنگی وزارت علوم، فعالیت‌های دینی و قرآنی در اولویت قرار دارد، گفت: برای فعالان قرآنی برتر دانشگاه‌ها نیز امتیازاتی در نظر گرفته شده است و جشنواره ملی قرآن کریم نیز بر همین اساس برگزار خواهد شد.

وی اظهارداشت: تمام دانشگاه ها موظف شدند که حوزه قرآنی را تقویت کنند و از سال 89 فعالیت قرآنی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و کارکنان افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه در برنامه وزارت علوم اعزام فعالان برتر قرآنی به سایر کشورها و دیگر دانشگاه‌های داخلی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: تسهیلات خوبی برای فعالان قرآنی به منظور سفرهای سیاحتی سوریه، عتبات عالیات پیش بینی شده و اعتباری به میزان10 میلیارد ریال به عنوان وام زیارتی برای ارائه به مجموعه دانشجویان فعال قرآنی در نظر گرفته شده است.

خواجه سروی از دیگر اولویت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم را تقویت امور فرهنگی اعضای هیئت علمی در دانشگاهها بیان کرد و گفت: امید است تا در این راستا پیوند بین اعضای هیات علمی و دانشجویان مستحکم‌تر شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های مختلفی در ایام محرم و صفر در دانشگاهها برگزار خواهد شد، اظهار داشت: بعد از مسابقات قرآنی، سوق دادن دانشگاهیان به سمت کتاب‌هایی از جمله نهج البلاغه، صحیفه سبز و غیره در دانشگاه‌ها در اولویت می‌باشد که به صورت مسابقات و مطالعات انجام می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم افزود: به زودی شاهد برگزاری مسابقات احکام در سطوح مختلف دانشجویی، کارکنان و اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها خواهیم بود.

خواجه سروی با اشاره به اینکه در نظر است زیربنای مسائل فرهنگی، اعتقادی و دینی در دانشگاه‌ها تقویت شود، تصریح کرد: وزیر علوم، برگزاری المپیاد معارف و علوم قرآنی و نیز المپیاد مبانی اسلامی را مصوب کرده است.

وی همچنین یادآورشد: وزیر علوم به کل دانشگاه‌های دولتی ابلاغ کرده است که معاونت فرهنگی و دانشجویی از هم تفکیک شوند که تاکنون 50 دانشگاه دولتی این ابلاغیه را اجرا کردند و 25 دانشگاه‌ دیگر نیز در شرف تفکیک هستند.

خواجه سروی افزود: پیش‌بینی می‌شود تا مهرماه امسال، تمام معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی به طور مستقل در دانشگاه‌ها فعالیت کنند.