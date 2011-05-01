دلایل هراس غرب از اسلام/ استراتژی غلط نظام سلطه در برابر اسلام

دکتر محمدحسین مظفری رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توسعه ظرفیتهای موجود و ظرفیت سازی در زمینه گفتگوی دینی دو رویکرد اصلی مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سال جاری است.

وی افزود: در حوزه بهره‌برداری از ظرفیتهای موجود، امسال تمهید مقدمات دور هشتم گفتگوی دینی با واتیکان انجام می ‌شود. ضمن اینکه انجام مقدمات دور دهم گفتگوی دینی با کلیسای ارتدوکس روسیه نیز در دستور کار قرار دارد و تمهید مقدمات دوره بعدی حوزه انطلیاس و گفتگو با ارامنه نیز در دست اقدام است. افزون بر این، دومین دور گفتگوی دینی بودیسم در پایان فروردین برگزار شد.

دکتر مظفری به ایجاد ظرفیتهای جدید گفتگوی ادیان اشاره کرد و گفت: به دنبال ارائه طرحی به مجمع بین المجالس آسیایی و تصویب آن، "کنفرانس نقش گفتگوی دینی و فرهنگی در همگرایی آسیا" 20 و 21 شهریور 90 با حضور رهبران دینی و متفکران کشورهای آسیایی در تهران برگزار می شود.

رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد: استراتژی اصلی مرکز گفتگوی ادیان و تمدنها در دوره جدید سازمان تأکید بر رویکرد ایجابی در گفتگوی دینی است و به جای ورود به مباحث چالشی که ممکن است به انفعال بینجامد، بر مشترکات و شناسایی زمینه های تفاهم و همکاری مشترک با پیروان ادیان مختلف تأکید خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره نقش گفتگوی ادیان در مواجهه با پدیده اسلام‌هراسی بر ریشه‌یابی پدیده اسلام‌هراسی تأکید کرد و گفت: اسلام هراسی معلولی است که باید به ریشه آن توجه کرد. چرا که اسلام‌هراسی در واقع پدیده ای اجتماعی است و این پدیده اجتماعی معلول سیاستهای غلط کشورهای غربی در برخورد با جهان اسلام است.

وی افزود: این موضوع برای کشورهای غربی و نظام سلطه مطلوب است که مسلمانان به مقابله با اسلام هراسی بپردازند و به همین علت خودشان نیز کمیته‌ها و برنامه‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده‌اند. در حالی که این دادن یک آدرس غلط است و منحرف کردن ذهن مسلمانان از ریشه و علت بروز اسلام‌هراسی است. این سیاستهای غلط در برابر اسلام نه تنها جهان اسلام، بلکه کشورهای غربی و جهان را با چالشهای سختی مواجه کرده است.

دکتر مظفری تصریح کرد: "اسلام هراسی" معلول استراتژی غلط نظام سلطه در قبال مسلمانان و دین اسلام است و اگر بر معلول متمرکز شده و از ریشه غفلت کنیم، در دامی گرفتار شدیم که آنها برای کشورهای اسلامی پهن کرده‌اند.

رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یادآور شد: متأسفانه در داخل کشور، هم دستگاههای اجرایی و هم پژوهشی ما بیشتر به اسلام‌هراسی تکیه می ‌کنند. در حالیکه اگر ما به این پدیده توجه کرده و از علت اسلام‌هراسی غفلت کنیم، در دام نظام سلطه گرفتار خواهیم افتاد.

وی در ادامه بر بهره‌گیری از تمام فرصتها برای ارائه تصویر روشن و واقعی از اسلام در گفتگوی دینی تأکید کرد و افزود: در عین حال این مطلب به معنای برخورد انفعالی نیست. در مناسبتهای مختلف معمولاً این سؤال مطرح می‌شود که "دیدگاه مسلمانان در مورد جنگ و خشونت و ترور چیست؟ "، اتفاقاً کشورهای غربی بایستی به این سؤال پاسخ دهند. زیرا هیچ یک از کشورهای اسلامی علیه کشورها دیگر به ویژه در برابر کشور غیر اسلامی جنگی برنیفروخته‌اند، بلکه این آمریکا و بعضی کشورهای غربی هستند که به کشورهای اسلامی مانند عراق و افغانستان حمله کرده و یا رژیم صهیونیست با همکاری کشورهای غربی مردم فلسطین را آماج حملات خود قرار می ‌دهد. از این رو، پیش از اینکه ما موضع خود را درباره خشونت مشخص کنیم، قدرتهای غربی باید نسبت به جنگ‌افروزی و کشتار بدون تفکیک انسانها جوابگو باشند.