به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاسیه مناظرات رضوی با حضور جمعی از اندیشمندان یهودی و مسیحی و بزرگانی از اهل سنت و با شرکت جمعی از مسلمانان لبنان، سوریه، نیجریه و آرژانتین در اردبیل برگزار شد.



آیت الله سید حسن عاملی در این اجلاسیه با اشاره به آثار و برکات مناظرات و گفتگوی بین ادیان اظهار کرد: یکی از برکات گفتگوها موضع گیری بسیار شایسته پاپ در برابر جنایات آمریکا بود، در طول جنگ چندین بار پاپ اعظم موضع گیری بسیار شایسته ای در برابر جنایات ترامپ داشتند و موضع گیری های ایشان ضربه بسیار مهلکی بر جایگاه ترامپ در امریکا وارد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: ایشان در سخنرانی های خود ابراز امیدواری کردند که بزرگان ادیان شایسته است که در برابر رژیم اهریمنی حاکم بر دنیا به سرکردگی آمریکا و اسرائیل موضع گیری های مناسب با روح کلی ادیان داشته باشند و بشریت معاصر به چنین موضع گیری از طرف نخبگان ادیان و دانشمندان مذاهب به شدت احتیاج دارد.