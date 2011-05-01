به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای، این مراسم از شب اول تا شب پنجم جمادی الثانی برابر با چهارشنبه 90/02/14 تا یکشنبه 90/02/18، پس از نماز مغرب و عشاء، در حسینیه امام خمینی(ره) واقع در تهران، خیابان فلسطین جنوبی، تقاطع آذربایجان برپا خواهد بود.
همچنین، پیش از آغاز مراسم، حجتالاسلام فلاحزاده به بیان احکام شرعی خواهند پرداخت.
برنامه این مراسم به شرح زیر است:
|ایام مراسم
|مداح پیش از منبر
|سخنران
|عزاداری
|
شب اول
چهارشنبه
30 جمادیالاول
90/02/14
|
قاری:
جناب آقای
سعید طوسی
|حجتالاسلام آقای صدیقی
|
جناب آقای منصور ارضی
جناب آقای حسین سازور
|
شب دوم
پنجشنبه
1 جمادیالثانی
90/02/15
|جناب آقای سماواتی
|حجتالاسلام آقای نقویان
|جناب آقای محمدرضا طاهری
|
شب سوم
جمعه
2 جمادیالثانی
90/02/16
|-
|حجتالاسلام آقای سیداحمد خاتمی
|جناب آقای محمود کریمی
|
شب چهارم
شنبه
3 جمادیالثانی
90/02/17
|-
|حجتالاسلام آقای پناهیان
|جناب آقای میثم مطیعی
|
شب پنجم
یکشنبه
4 جمادیالثانی
90/02/18
|-
|حجتالاسلام آقای علمالهدی
|جناب آقای مرتضی طاهری
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