به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، این مراسم از شب اول تا شب پنجم جمادی الثانی برابر با چهارشنبه 90/02/14 تا یک‌شنبه 90/02/18، پس از نماز مغرب و عشاء، در حسینیه امام خمینی(ره) واقع در تهران، خیابان فلسطین جنوبی، تقاطع آذربایجان برپا خواهد بود.

همچنین، پیش از آغاز مراسم، حجت‌الاسلام فلاح‌زاده به بیان احکام شرعی خواهند پرداخت.

برنامه این مراسم به شرح زیر است: