محمد توکلی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله کشوری بیست و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه مازندران برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات که از دوم تا هشتم اردیبهشت ماه سال جاری در بابلسر برگزار شد، تمام دانشجویان اعزامی دانشگاه گیلان توانستند به مرحله ملی این دوره از مسابقات راه یابند.

مدیر امور فرهنگی دانشگاه گیلان گفت: در این مسابقات مرتضی خدابخشی پور رتبه اول ترتیل، مریم نجفیان رتبه دوم حفظ پنج جزء آریا دهقانی رتبه چهارم حفظ پنج جزء و سمانه سادات خان دوستی رتبه ششم حفظ بیست جزء را از آن خود کردند.

وی خاطرنشان کرد: مرحله ملی مسابقات قرآنی با حضور دانشگاههای دولتی، آزاد، جهاد دانشگاهی و غیره تابستان امسال در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.