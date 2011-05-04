به گزارش خبرنگار مهر، بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عصر روز گذشته با حضور رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از ناشران، فعالان و مدیران فرهنگی در مصلای امام خمینی (ره) گشایش یافت.

در این نمایشگاه بیش از 400 هزار عنوان کتاب از 4000 ناشر داخلی و خارجی در فضایی بالغ بر 125 هزار مترمربع عرضه شده است.

بیش از 2300 ناشر داخلی و 1600 ناشر خارجی از 67 کشور جهان بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی خاورمیانه را در تهران رقم می‌زنند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا 24 اردیبهشت همه روزه از ساعت 10 تا 20 پذیرای علاقه‌مندان است.

