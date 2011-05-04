قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: شکل گیری خانه مطبوعات و تدوین اساسنامه این تشکل صنفی از اولویتهای اداره کل ارشاد البرز بوده است که هم اکنون نیز اهتمام جدی برای به سرانجام رساندن این موضوع است.

مدیرکل ارشاد البرز بیان کرد::خانه مطبوعات یک نیاز صنفی است و با توجه به تعداد نشریات استان البرز و خبرگزاریها و با استان شدن این منطقه بیش از پیش این نیاز حس می شود.

وی افزود: خانه مطبوعات البرز تا هفته آینده تعیین تکلیف می شود و بر این اساس یا اساسنامه وزارتخانه و یا اساسنامه پیشنهادی هیئت موسس به تصویب رسیده و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: با راه اندازی رسمی خانه مطبوعات زمینه برگزاری جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای استان نیز فراهم میشود که این موضوع از مطالبات اصحاب رسانه بوده است.

تعامل دو طرفه مسئولان و رسانه عامل بهبود کیفیت اطلاع رسانی

وی همچنین بر رفع مشکلات خبرنگاران تاکیدکرد و بهبود کیفیت اطلاع رسانی را نتیجه تعامل دو طرفه بین مسئولین و خبرگزاریها دانست و در خصوص رعایت انصاف در امر اطلاع رسانی تاکید کرد.

آشنا گفت: رسالت روزنامه نگاری و اطلاع رسانی ایجاب می کند که بخشهای فعال در حوزه اطلاع رسانی صداقت را در کنار سرعت و دقت رعایت کنند.

جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای البرز برگزار می شود

وی به برگزاری جشنواره مطبوعات در آینده ای نزدیک اشاره کرد وگفت: با برگزاری جشنواره مطبوعات فضای رقابتی در رسانه های البرز ایجاد خواهد شد.

آشنا اهتمام ویژه استاندار البرز در خصوص مطالبات اصحاب رسانه را یاد آوری کرد و گفت: استاندار نیز برتعامل بین مسئولین و رسانه ها، احترام مسئولین به اصحاب رسانه، توجه به رسانه و لزوم اخلاق حرفه ای رسانه ای تاکید نموده است.