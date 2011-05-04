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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۱۸

گودرزی خبر داد:

قبض گاز 80 درصد لرستانیها زیر 40 هزار تومان بود

قبض گاز 80 درصد لرستانیها زیر 40 هزار تومان بود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان گفت: قبض گاز 80 درصد لرستانیها زیر 40 هزار تومان بوده است.

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در استان و تاثیر آن بر مصرف مردم لرستان در زمینه مصرف گاز اظهار داشت: در چهار ماهه قبل از سال بیش از 80 درصد مردم استان لرستان میزان هزینه مصرف گاز شان زیر 40 هزار تومان بوده است.

وی با بیان اینکه تا قبل از اجرای طرح مطالعه اقلیم در لرستان 70 درصد مردم لرستان هزینه مصرف گازشان در ماه 40 هزار تومان بوده است خاطر نشان کرد: این در حالیست که با اجرای این طرح در لرستان این میزان به 80 درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به اینکه تنها 20 درصد مردم این استان قبوض گاز آنها بیشتر 40 هزار تومان بوده است عنوان کرد: در این مدت 22 درصد مردم استان هزینه گاز مصرفیشان زیر 10 هزار تومان بوده است.

گودرزی ادامه داد: حدود 48 درصد از مردم استان لرستان هزینه مصرف گاز آنها بین 10 تا 20 هزار تومان و همچنین 17 درصد مردم لرستان هزینه مصرف گاز آنها بین 20 تا 30 هزار تومان بوده است.

وی بیان داشت: همچنین حدود چهار درصد مردم لرستان هزینه گاز مصرفی آنها بین 100 تا 200 هزار تومان و 1.1 درصد مردم نیز هزینه مصرفی آنها بین 90 تا 100 هزار تومان بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان یادآور شد: با جرای قانون هدفمندی یارانه ها در استان حدود 13.6 درصد سرانه مصرف گاز در لرستان در سال 89 نسبت به  سال 88 کاهش داشته است.

گودرزی با اشاره به کمترین سرانه مصرف گاز در استان لرستان خاطر نشان کرد: کمترین سرانه مصرف گاز در استان مربوط به شهرستان پلدختر با مصرف یک هزار و 381 متر مکعب به ازای هر مشترک بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین بیشترین سرانه مصرف در استان لرستان نیر مربوط به شهرستان الیگودرز با مصرف سه هزار و 663 مترمکعب به ازای هر مشترک بوده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان بیان داشت: در حال حاضر سرانه مصرف گاز در استان لرستان به ازای هر مشترک دو هزار و 782 متر مکعب است.

کد مطلب 1305075

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