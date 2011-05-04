به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین جهانبخش بعد از ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از خانواده شهدای فرهنگی استان اظهارداشت: شهدا، معلمان جاودانه همیشه تاریخ و مظهر ولایت مداری، ولایت پذیری و معرفت هستند.

وی افزود: خانواده شهدا، مایه افتخار میهن اسلامی هستند و توجه به مشکلات و حل آنان در اولویت برنامه ها قرار دارد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز با اشاره به اینکه استان 104 شهید فرهنگی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، گفت: شهدا با رشادت و حماسه افرینی خود عزت و افتخار افریدند .

سیدمصطفی مهدی از تخصیص ۱٫۵ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی و بهسازی گلزار شهدای استان در سفر سوم ریاست جمهوری به استان خبر داد .

وی با اشاره به عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر در بازسازی و بهسازی گلزار شهدا گفت: تعداد 205 گلزار شهدا در این استان وجود دارد که 79 گلزار با ‌هزار و 487 مزار ساماندهی شده و 22 گلزار نیز با 132 مزار در دست اقدام است .