به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قم در جلسه هماهنگی این مراسم، در سخنانی با تاکید بر لزوم تکریم و پاسداشت مقام شامخ شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: شهدا حق بزرگی بر همه ما داشته و باید تلاش کنیم تا به بهترین شکل ممکن این حق را اداء نماییم.



غلامرضا عسکری با اشاره به اینکه در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) بار دیگر فضای ایران اسلامی به عطر وجود تعدادی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس عطرآگین می‌شود تصریح کرد: بر اساس اعلام بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام نیز در شهر مقدس قم تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.



وی با اشاره به نحوه مکان یابی محل تدفین این شهید گمنام افزود: گزینه‌ها و مراکز متعددی برای خاکسپاری پیکر مطهر این شهید گمنام مطرح شده بود که در ‌‌نهایت با توجه به شرایط و نیازهای فرهنگی منطقه پردیسان، مسجد جدید الاحداث حضرت زهرا (س) پردیسان، به عنوان محل تدفین انتخاب گردید.



مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قم با اشاره به زمان برگزاری مراسم تشییع این شهید والا مقام گفت: پیکر این شهید گمنام ساعت ۳۰/۹ روز شنبه ۱۷ اردیبهشت از ابتدای بلوار دانشگاه پردیسان آغاز و درمسجد حضرت زهرا (س) واقع در خیابان سلمان شهرک پردیسان به خاک سپرده خواهد شد.



عسکری افزود: همچنین پیکر مطهر این شهید گمنام روز جمعه و پس از اقامه نماز باشکوه جمعه با حضور انبوه نمازگزاران وسایر اقشار مردم مؤمن و انقلابی شهر مقدس، از محل نماز جمعه تا میدان شهداء تشییع خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای وداع باشکوه از این شهید گمنام خاطرنشان کرد: بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده، مراسم‌های شب وداع به ترتیب شب جمعه در مسجد امام حسن عسکری (ع) و جمعه شب در حسینیه شهداء امامزاده شاه سیدعلی با حضور پرشور اقشار مختلف مردم وهیئات عزاداری برگزار می‌شود.



مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قم به مراسم بزرگداشت این شهید اشاره و افزود: مراسم بزرگداشت این شهید گمنام، شنبه شب در مسجد امام صادق (ع) پردیسان برگزار می‌شود.



وی با دعوت از مردم مؤمن و شهیدپرور قم برای حضور پرشور در مراسم‌های مختلف این شهید والا مقام تصریح کرد: برای رفاه حال شهروندان، سازمان اتوبوسرانی قم، سرویس‌های ویژه‌ای را برای انتقال و جابجایی تشییع کنندگان در محل‌های مشخص از جمله بلوار بهار در نظر گرفته است.