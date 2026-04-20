سرپرست استقلال: زمان از سرگیری لیگ گلف هنوز مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، نسیم خضری سرپرست تیم گلف بانوان استقلال درباره شرایط تیم و نتایج به‌دست‌آمده در نیم‌فصل نخست اظهار داشت: بعد از اتمام نیم‌فصل لیگ متوقف و عملاً ادامه رقابت‌ها با وقفه روبه‌رو شد. نیم‌فصل اول را به‌خوبی پشت سر گذاشتیم و خوشبختانه نتایج بسیار خوبی برای باشگاه استقلال رقم خورد.

وی افزود: در بخش تیمی و انفرادی توانستیم عملکرد موفقی داشته باشیم. در بخش تیمی استقلال عنوان قهرمانی نیم‌فصل را به‌دست آورد و در انفرادی نیز نازنین شهرکی که از ملی‌پوشان تیم ما است عنوان نخست را کسب کرد و هلیا چترنور نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

خضری در ادامه درباره توقف مسابقات گفت: با توجه به شرایط پیش‌آمده فعلاً مسابقات ادامه پیدا نکرده است. جلساتی میان مدیران فدراسیون برگزار و قرار شده طی روزهای آینده درباره زمان‌بندی ادامه رقابت‌ها تصمیم‌گیری نهایی انجام شود. احتمال دارد از اردیبهشت‌ماه شرایط برای برگزاری ادامه مسابقات به‌صورت متمرکز فراهم شود.

سرپرست تیم گلف بانوان استقلال همچنین درباره میزبانی رقابت‌ها توضیح داد: دور رفت مسابقات به‌صورت متمرکز در مسجدسلیمان برگزار شد و برنامه‌ریزی شده دور برگشت در تهران برگزار شود و در نهایت نیز مراسم اختتامیه در همین شهر انجام خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت ملی‌پوشان تیم گفت: پیش از آغاز رقابت‌ها برخی از بازیکنان ما در اردوی تیم ملی در امارات حضور داشتند و در رقابت‌ها به میدان رفتند. خوشبختانه تیم ملی ایران نیز در بخش انفرادی به مقام قهرمانی رسید و نازنین شهرکی افتخار کسب این عنوان را داشت اما فهرست و برنامه جدید تیم ملی هنوز اعلام نشده است.

خضری در پایان درباره رشته گلف نیز تأکید کرد: گلف رشته‌ کم‌تحرکی نیست. این رشته از نظر تمرکز، استقامت و آمادگی جسمانی بسیار چالش‌برانگیز است و بازیکنان در هر مسابقه مسافت قابل‌توجهی را در زمین طی می‌کنند. برای مثال در دور رفت مسابقات در مسجدسلیمان، بازیکنان و کادر فنی برای جابه‌جایی میان ۱۲ حفره در طول یک روز حدود ۹ کیلومتر مسیر را پیمایش کردند. این رشته نیازمند آمادگی ذهنی و بدنی بالاست و خوشبختانه بازیکنان استقلال در این بخش عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند.