۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳

تلفیق «اقتدار ملی» با «تجلیل از معلمان» در استان سمنان

سمنان- معاون استاندار سمنان با اعلام آمادگی استان برای برگزاری هفته معلم هم‌زمان با اجتماعات اقتدار مردم، گفت: تبیین جایگاه شهید آیت‌الله خامنه‌ای در اولویت برنامه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان سمنان در استاندرای اعلام کرد: کسب جایگاه علمی ممتاز استان در بین استان های کشور نشان از تلاش قشر فرهنگی در راستای اعتلای علم آموزی دارد که نیاز است این روند حفظ و ارتقا یابد.

وی با اشاره به لزوم تبیین جایگاه شهید حضرت آیت الله خامنه ای در هفته معلم امسال و تشریح زوایای مختلف زندگی پربرکت ایشان افزود: لازم است برنامه های هفته معلم امسال دانش آموز محور و با حداکثر مشارکت دانش آموزان اجرا شود.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه برنامه های بزرگداشت هفته معلم با مشارکت مدارس، اولیا دانش آموزان و رسانه ها برگزار شود تصریح کرد: خلاقیت در اجرای برنامه های جدید و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها در بزرگداشت معلمان و تقدیر از جایگاه آنها در هفته معلم پیگیری شود.

آقا براری افزود: سند توسعه آمایش سرزمینی رشته های فنی در شهرستان های مختلف استان تدوین شده و نیاز است دستگاه های مرتبط همکاری لازم در راستای پیشبرد اهداف این سند در شهرستان ها را داشته باشند.

وی با بیان اینکه فرهنگ و اصالت یکی از ویژگی‌های بارز مردم استان سمنان در بین سایر استان های کشور است افزود: حفظ سرمایه اجتماعی و ارتقا جایگاه فرهنگی مردم استان در گرو همدلی و همکاری بوده در عین حال نیاز است از ظرفیت های مختلف در راستای رفع مشکلات قشر فرهنگی استفاده شود.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها