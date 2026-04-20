مدیریت هوشمندانه قالیباف نشان از درک عمیق وی از منافع ملّی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی، در حمایت از تیممذاکره جمهوری اسلامی ایران و مواضع صریح وشفاف رییسمجلس شورای اسلامی بیانیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در مقطع حساس کنونی که ایران مقتدر در جبهههای گوناگون دیپلماتیک برای احقاق حقوق حقّه ملت ایران و رفع تحریمهای ظالمانه در حال نبردی هوشمندانه است، حزب مؤتلفه اسلامی برخورد لازم میداند نکاتی را در حمایت از فرزندان انقلابی ملت در جبهه دیپلماسی، اعلام و ابراز نماید:
۱- حمایت از تیم مذاکرهکننده: ما ضمن قدردانی از ایستادگی،هوشمندی و تخصص اعضای تیم مذاکرهکننده کشورمان، حمایت قاطع خود را از تلاشهای مجاهدانه آنان در چارچوب سیاستهای کلی نظام و هدایتهای مقام معظم رهبری اعلام میداریم؛ باور داریم که تکیه بر اصول ترسیمی قائد شهیدمان"عزت، حکمت، مصلحت"، تنها راه صیانت از دستاوردهای هستهای و اقتصادی کشور است.
۲- تقدیر از نقش مجلس و آقای دکتر قالیباف: بدینوسیله از مواضع صریح انقلابی و واقعبینانه جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، که با تکیه بر "قانون اقدام راهبردی" پشتوانه محکم برای تیم مذاکرهکننده فراهم آوردهاند، صمیمانه تشکر میکنیم. مدیریت هوشمندانه ایشان در ایجاد همافزائی میان قوا و تاکید بر لزوم انتفاع واقعی اقتصادی مردم از هرگونه توافق، نشان دهنده درک عمیق از منافع ملّی است.
۳- وحدت داخلی، رمز پیروزی: ما معتقدیم صدای واحد از داخل کشور، قدرتمندترین ابزار تیم مذاکرهکننده در برابر زیادی خواهیهای طرفهای غربی است. لذا تمامی جریانهای سیاسی را به حفظ وحدت و پرهیز از حواشی فرا میخوانیم تا دیپلماتها و مدافعین، با اطمینان خاطر از پشتیبانی همه جانبه در خانه، به دفاع از حقوق ملت بپردازند.
۴- تمرکز بر صیانت از حقوق ملت: صیانت از دستاوردهای علمی و هستهای به عنوان میراث شهدای گرانقدر، فضیلت نیست، بلکه وظیفهای تخلفناپذیر است. حزب مؤتلفه اسلامی با ارج نهادن به نگاه راهبردی ریاست مجلس که همواره بر "انتفاع واقعی مردم" از مذاکرات تاکید دارند، اعلام میدارد که هیچ فشار یا تهدیدی نباید مانع از استیفای حقوق قانونی ایران در بهرهمندی از فناوریهای نوین گردد.
ما از تیم مذاکرهکننده میخواهیم با همان صلابت که در کلام رهبری و مواضع مسئولان عالی نظام جلوهگر است، در برابر فشارهای سیاسی ایستادگی کرده و اطمینان داشته باشند که نخبگان و دلسوزان نظام، پاسدار امنیت راهبردی و منافع بلند مدت این مرز و بوم خواهند بود.
در پایان امیدواریم با استعانت از خداوند متعال و در سایه ایستادگی ملت بزرگ ایران، شاهد پیروزی نهائی در سنگر دیپلماسی و گشایشهای پایدار در معیشت مردم شریفمان باشیم.
حزب مؤتلفه اسلامی
۳۱ فروردین ۱۴۰۵
