پرداخت 1200 میلیون ریال تسهیلات کم بهره برای تامین سوخت کشاورزی در اهر

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، آیت عبادپور ظهر چهارشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران گفت: در راستای حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی از طریق بسته های حمایتی هدفمندسازی یارانه های بخش کشاورزی تسهیلات مورد نیاز تامین سوخت با کارمزد چهار درصد و با همکاری بانک کشاورزی تامین شده است.

وی تاکید کرد: تمامی بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی باید برای بهره مندشدن از این تسهیلات در سامانه ثبت اطلاعات بخش کشاورزی ثبت نام کرده تا از بسته های حمایتی این بخش استفاده کنند.

عبادپور افزود: تعداد هزار و 9 دستگاه تراکتور، 24 دستگاه کمباین، چهار واحد گلخانه ، یک واحد مجتمع پرورش قارچ، 135 واحد دامداری و همچنین 15 واحد مرغدار ی در این سامانه ثبت نام کرده اند.

